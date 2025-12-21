Confirmaron un cambio clave en la AUH para 2026: el detalle de la medida

A partir de 2026, se producirá un cambio significativo en el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para las familias con hijos de entre 0 y 4 años. Según lo anunciado por Capital Humano, esta modificación implicará que los beneficiarios de este grupo etario cobrarán el 100% de la asignación de forma mensual y automática, sin tener que realizar gestiones ni presentar documentación adicional.

La medida apunta a simplificar el acceso a las prestaciones sociales y reducir la burocracia, eliminando la necesidad de presentar la Libreta AUH.

Hasta ahora, el sistema de la AUH contemplaba una retención del 20% mensual, que se abonaba una vez al año tras la presentación de la libreta y los controles obligatorios de salud y vacunación. Esto obligaba a las familias a realizar trámites periódicos para acceder al monto completo de la asignación. Sin embargo, desde el próximo año, el cruce de información entre organismos será suficiente para verificar el cumplimiento de los requisitos, lo que facilitará el acceso al beneficio.

Beneficios automáticos y sin descuentos

El cambio de modalidad será clave para las familias con hijos menores de 4 años, quienes, siempre que cumplan con los controles médicos y vacunación, recibirán la totalidad de la AUH sin el descuento habitual. Este proceso eliminará las demoras y los trámites que hasta ahora resultaban engorrosos, asegurando que las familias reciban el dinero completo cada mes. Esta medida forma parte de una serie de iniciativas orientadas a la automatización de los pagos y la reducción de los trámites presenciales y virtuales.

Foto: Diario Crónica.

Además, este cambio también afecta a la Asignación por Embarazo para Protección Social. En este caso, el 20% retenido hasta ahora será abonado de manera automática al finalizar el embarazo, siempre que la titular haya cumplido con los controles médicos exigidos. El cruce de datos entre organismos permitirá que las titulares de este beneficio reciban los pagos completos sin la necesidad de hacer trámites adicionales.

Simplificación de trámites y mejora en la calidad de vida

Con estas modificaciones, el Gobierno busca mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables al facilitar el acceso a los beneficios sociales. La automatización de los pagos de la AUH y la Asignación por Embarazo permitirá que los beneficiarios puedan contar con los montos completos sin esperar a que se resuelvan los trámites administrativos, lo que representará un alivio económico para muchas familias.

Este cambio representa un avance en la modernización de las políticas públicas relacionadas con la seguridad social y busca garantizar que más niños y niñas, especialmente los más pequeños, tengan acceso directo a los recursos que necesitan para su desarrollo, sin las barreras que existían en el sistema anterior. (Con información de BAE Negocios)