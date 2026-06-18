ARCA intimó a contribuyentes por deducciones inconsistentes: cómo regularizar la situación

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a enviar intimaciones a contribuyentes que habrían informado deducciones inconsistentes en el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.

Las notificaciones fueron remitidas a través del domicilio fiscal electrónico y alcanzan principalmente a trabajadores que declararon gastos considerados incompatibles con su actividad o por montos que despertaron observaciones por parte del organismo.

Entre los conceptos bajo análisis se encuentran los gastos de indumentaria, una deducción que puede aplicarse en determinados casos laborales y que no posee un límite específico establecido por la normativa vigente.

Qué pueden hacer quienes recibieron una intimación

Los contribuyentes que fueron notificados ya no tienen la posibilidad de modificar la declaración presentada, debido a que los plazos para informar deducciones y realizar correcciones ya vencieron.

Ante esta situación, existen dos caminos posibles. El primero consiste en aceptar el reclamo y abonar la diferencia de impuesto que reclama el organismo.

Para ello, el contribuyente debe generar un volante electrónico de pago desde los servicios habilitados por ARCA e ingresar el monto correspondiente utilizando su CUIT y clave fiscal.

La segunda alternativa es presentar documentación y argumentos que permitan justificar las deducciones observadas y demostrar que los gastos fueron necesarios para el desarrollo de la actividad laboral.

Por qué se realizaron los controles

La fiscalización se concentró especialmente en aquellos casos donde se detectaron montos considerados elevados o inconsistentes respecto del perfil de cada contribuyente.

Las observaciones alcanzaron principalmente a gastos de indumentaria, ya que la normativa permite deducirlos cuando se trata de elementos de uso exclusivo para el trabajo y que no son provistos por el empleador.

Durante los primeros meses del año, el organismo ya había realizado advertencias preventivas a trabajadores que habían informado gastos por encima de parámetros considerados razonables.

Sin embargo, una vez finalizados los plazos de presentación, los controles se profundizaron y derivaron en el envío de intimaciones formales.

Cómo funciona el sistema de deducciones

Los trabajadores en relación de dependencia pueden informar deducciones vinculadas a distintos conceptos, como cargas de familia, cuotas de medicina prepaga y determinados gastos autorizados por la legislación tributaria.

La información puede actualizarse y corregirse hasta el cierre del período habilitado para la presentación de datos.

Una vez vencido ese plazo, las declaraciones quedan consolidadas y cualquier diferencia detectada posteriormente debe resolverse mediante los procedimientos de fiscalización establecidos por ARCA.

Por ese motivo, quienes recibieron una intimación deberán optar entre cancelar el monto reclamado o aportar la documentación necesaria para respaldar las deducciones cuestionadas por el organismo.