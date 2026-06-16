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Economía Tributos

Impuesto a las ganancias: estiman un fuerte aumento del mínimo no imponible desde julio

La actualización semestral prevista por la ley elevaría el mínimo no imponible para trabajadores en relación de dependencia. Un empleado soltero y sin hijos comenzaría a tributar a partir de ingresos cercanos a los $2,9 millones netos.

16 de Junio de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa.

La actualización semestral prevista por la ley elevaría el mínimo no imponible para trabajadores en relación de dependencia. Un empleado soltero y sin hijos comenzaría a tributar a partir de ingresos cercanos a los $2,9 millones netos.

El impuesto a las ganancias volverá a actualizar sus escalas y deducciones a partir de julio, lo que elevará el ingreso mínimo a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia deberán comenzar a tributar.

 

La modificación surge del mecanismo de actualización incorporado el año pasado, que establece ajustes automáticos semestrales en función de la inflación acumulada durante los seis meses anteriores.

 

Si la inflación de junio se ubica cerca del 2%, como proyectan distintas consultoras privadas, el incremento acumulado del primer semestre rondaría entre el 16,5% y el 17%, porcentaje que servirá como referencia para recalcular los nuevos valores.

 

 

Cómo quedaría el nuevo piso

 

Actualmente, el piso para comenzar a pagar el impuesto a las ganancias es de aproximadamente $2.490.037 netos mensuales para un trabajador soltero y sin hijos, lo que equivale a unos $3 millones brutos.

 

Con la actualización prevista para el segundo semestre, ese umbral pasaría a ubicarse cerca de los $2,9 millones netos mensuales y alrededor de $3,49 millones brutos, según informó Ámbito.

 

 

De esta manera, una parte de los trabajadores alcanzados por el tributo dejaría de pagar o abonaría montos menores debido al corrimiento de las escalas.

 

Según las estimaciones conocidas hasta el momento, los valores quedarían de la siguiente manera:

  • Soltero sin hijos: bruto $3.495.000 y neto $2.900.000.
  • Casado sin hijos: bruto $4.062.000 y neto $3.371.000.
  • Casado con dos hijos: bruto $4.644.000 y neto $3.847.000.

Qué ocurre con las retenciones realizadas durante el año

 

El impuesto a las ganancias tiene carácter anual, por lo que los cálculos definitivos se realizan una vez concluido el período fiscal.

 

 

Esto implica que algunos trabajadores podrían haber sufrido descuentos superiores a los que finalmente les corresponderán tras la actualización de escalas.

Temas:

impuesto a las Ganancias mínimo no imponible
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