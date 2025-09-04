 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Economía

ARCA eliminó el régimen de información sobre operaciones con el exterior

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) derogó la normativa que obligaba a informar toda operación económica entre residentes argentinos y entes del exterior. La medida se enmarca en el plan de simplificación dispuesto por el Gobierno nacional.

4 de Septiembre de 2025
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó el régimen de información que obligaba a declarar toda operación económica entre residentes y extranjeros, mediante la Resolución General 5752/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

 

La normativa deroga la Resolución General 3.285 y su modificatoria (3.364), por las cuales “se estableció un régimen de información respecto de toda operación económica, cualquiera sea su naturaleza, aun a título gratuito, concertada entre residentes en el país y quienes actúen en carácter de representantes de sujetos o entes del exterior”.

 

De esta manera, escribanos, bancos, mercados de valores, compañías de seguro, casas de cambio y los representantes en el país de los sujetos o entes del exterior dejarán de estar obligados a actuar como agentes de información de las operaciones en las que intervengan, aun cuando no perciban retribución alguna.

 

Simplificación administrativa

La decisión se ampara en el artículo 4° del Decreto 353/2025, donde el Ejecutivo Nacional encomendó al organismo tributario “la simplificación normativa en materia de regímenes de información, fiscalización y de otros regímenes a su cargo”.

La instrucción se fundamentó en que dicha norma dispuso “la simplificación y desregulación de todos los trámites involucrados en la inversión y en la adquisición de bienes, en el marco de los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas actualmente vigentes, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”.

 

En este contexto, el texto oficial que derogó el régimen informativo explicó que “dicha medida se enmarca en el interés del Estado Nacional de promover una Administración Pública al servicio del ciudadano, basada en criterios de eficiencia, eficacia y calidad de los servicios”.

 

Vigencia desde septiembre

Al mismo tiempo, la resolución precisó que la determinación resuelta por ARCA rige desde el 1 de septiembre.

 

La medida, sin embargo, se toma “sin perjuicio de la continuidad de las acciones de control que se llevan a cabo en esta Agencia”, aclaró el organismo en la publicación oficial.

Temas:

ARCA Argentina Gobierno nacional
