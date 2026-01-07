Arca: cómo pedir la devolución de las percepciones por gastos en dólares con tarjeta

Devolución de percepciones por gastos en dólares con tarjeta. Con el comienzo del 2026, llega también el momento de poner las cuentas en orden, pero también podés recuperar un poco de los gastos que se te fueron el año pasado. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) ya habilitó el trámite para solicitar la devolución del 30% de las percepciones por consumos realizados en moneda extranjera o compras de dólar oficial durante todo el 2025.

Estos cargos, que se aplicaron como adelantos a cuenta del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, representan un alivio importante para el bolsillo de los argentinos.

¿Qué gastos podés reclamar en Arca y cómo hacerlo?

El régimen de reintegro es bastante amplio. Entran las compras de bienes y servicios hechas con tarjeta de crédito o débito en el exterior, siempre que se hayan pagado en pesos, los pasajes de avión fuera del país y los paquetes turísticos contratados por agencias.

También podés sumar los gastos digitales: abonos de streaming como Netflix, Spotify, Disney+ o YouTube Premium están incluidos en este beneficio.

Quedan excluidos de este reclamo los gastos en medicamentos, la compra de libros, tanto físicos como digitales, las plataformas educativas y los viajes por tierra a países vecinos.

Para pedir la devolución, no necesitás ser un experto en finanzas, pero sí tener a mano tu Cuit y clave fiscal. El paso a paso en la web de ARCA es el siguiente:

-Buscá el servicio “Devolución de percepciones”.

-Cargá el período fiscal 2025.

-Marcá la opción de “Pago a Cuenta” por compras en el exterior (RG 4815).

-El sistema te va a mostrar las percepciones informadas por bancos y agencias; ahí seleccionás las que correspondan a tus consumos de tarjeta o pasajes y le das a finalizar.

Una vez que envíes la solicitud, Arca va a revisar tu nivel de ingresos para ver si sos apto para el reintegro y luego te avisará cuándo se hace efectiva la transferencia a tu cuenta.