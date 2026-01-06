Monotributo 2026: confirmaron nuevas escalas y parámetros de facturación

Con la llegada de 2026, el monotributo estrena parámetros actualizados que modifican las escalas y los topes de facturación anuales, lo que impactará en millones de pequeños contribuyentes. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó las nuevas cifras que regirán desde este mes. Esta decisión es clave para aquellos que utilizan el régimen simplificado, ya que no solo afecta los pagos mensuales, sino también las recategorizaciones y posibles sanciones.

El monotributo es un régimen tributario que permite a pequeños empresarios y trabajadores autónomos pagar un único monto mensual. Este pago integra el impuesto sobre los ingresos, las contribuciones al sistema de seguridad social y la cobertura de la obra social. Desde 2026, las actualizaciones de las escalas están centradas en los ingresos máximos que un contribuyente puede generar antes de ser recategorizado. Según la normativa, los montos son más elevados, lo que representa una flexibilización para muchas actividades económicas.

Monotributo ARCA 2026: los nuevos límites de facturación anual

Las nuevas categorías definen los ingresos máximos y la obligación de recategorización según el volumen de ventas.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la nueva estructura de ingresos máximos permitidos. Desde enero, los topes de facturación anual por categoría quedan definidos de la siguiente manera:

1. Categoría A: hasta $8.992.597,87

2. Categoría B: hasta $13.175.201,52

3. Categoría C: hasta $18.473.166,15

4. Categoría D: hasta $22.934.610,05

5. Categoría E: hasta $26.977.793,60

6. Categoría F: hasta $33.809.379,57

7. Categoría G: hasta $40.431.835,35

8. Categoría H: hasta $61.344.853,64

9. Categoría I: hasta $68.664.410,05

10. Categoría J: hasta $78.632.948,76

11. Categoría K: hasta $94.805.682,90

Un cambio crucial es que superar estos topes anuales implica la obligación de recategorizarse o pasar al régimen general de IVA y Ganancias. A través de su sistema de control, ARCA realiza un seguimiento exhaustivo de los contribuyentes mediante cruce de datos bancarios y electrónicos. "El control y las verificaciones serán más rigurosos este año. Se van a detectar inconsistencias en las facturaciones y se aplicarán sanciones si es necesario", advirtió un portavoz de la agencia.

Cuánto se paga de Monotributo desde enero de 2026

La actualización también afecta los montos mensuales que deben abonar los monotributistas.

Otro aspecto importante de esta actualización es la modificación de los montos mensuales que los monotributistas deben abonar según su categoría. Estos importes son establecidos por ARCA y varían no solo según la categoría, sino también en función de si el contribuyente realiza actividades de servicios o comerciales. A continuación, se detallan los valores para cada categoría:

· Categoría A: $37.085,74

· Categoría B: $42.216,41

· Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

· Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

· Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

· Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

· Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

· Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

· Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

· Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

· Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

Estos montos incluyen el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social obligatoria. En entrevista con un experto en tributación, se destacó: "Es fundamental que los monotributistas revisen su categoría y los ingresos del último año para evitar sorpresas y recategorizarse a tiempo".

Recategorización y control: qué deben tener en cuenta los monotributistas

Con la actualización de las escalas, la recategorización se vuelve una obligación para quienes superen los límites establecidos.

Los monotributistas deberán estar atentos al cruce de datos que realiza ARCA, que incluye facturación electrónica, consumo y transacciones bancarias.