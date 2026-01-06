El Banco Central compró divisas y acumuló más de USD 100 millones en dos días

Las compras se enmarcan dentro de los ajustes de la política cambiaria, con el dólar mayorista retrocediendo mientras el mercado espera señales sobre los vencimientos de deuda.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha vuelto a realizar adquisiciones de divisas en los últimos días, logrando un total de más de USD 100 millones en solo dos jornadas. Este martes, el organismo compró USD 83 millones, lo que se suma a los USD 21 millones que adquirió el lunes. Estas compras forman parte de la estrategia de ajuste en las bandas cambiarias del país, que tiene como objetivo estabilizar las reservas del BCRA y generar confianza en el mercado.
Gracias a estas adquisiciones, las reservas internacionales de Argentina superaron los USD 44.000 millones, alcanzando un total de USD 44.187 millones. Este es un nivel que no se había registrado en los últimos tres años, lo que marca un punto positivo para la economía del país. Según fuentes oficiales, las operaciones realizadas en el mercado cambiario se produjeron en un contexto de modificaciones en la política cambiaria, lo que generó expectativas sobre el futuro comportamiento del dólar.
En paralelo a las compras de divisas, el mercado financiero se mantiene expectante ante los próximos vencimientos de deuda, que se deben afrontar este viernes. El Tesoro Nacional tiene que hacer frente a pagos por aproximadamente USD 4.200 millones, correspondientes a bonos de la deuda externa. Este vencimiento será clave para determinar cómo avanzarán las negociaciones del Gobierno en relación a la deuda, especialmente en el contexto de las modificaciones cambiarias y las expectativas sobre la estabilidad económica, según Noticias Argentinas.
El impacto de los pagos de deuda podría influir en el comportamiento de los mercados, especialmente en el tipo de cambio, que ha experimentado variaciones importantes en los últimos días. En este marco, el dólar mayorista retrocedió a $1.468, mientras que en el Banco Nación el dólar bajó $5, a $1.490. La reacción del mercado ante estos movimientos será crucial para las próximas decisiones del Gobierno y el BCRA.