Werner, sobre Santero: "Cuando fue campeón lo felicité y él no se comportó igual conmigo"

El entrerriano Mariano Werner se quedó con la carrera de los millones de TC en el Autódromo de Cabalén y se refirió a lo ocurrido con Julián Santero. "Feliz. Hacía 18 años que no se me daba un triunfo en este escenario, después del accidente de Gabriel (Werner). Fue increíble disfrutarlo ante tanto público", comenzó señalando el paranaense.

Werner, sobre Santero: "Cuando fue campeón lo felicité y el no se comportó igual conmigo"

Respecto a lo ocurrido con Julián Santero, el entrerriano dijo: "Me avisan los comisarios que Santero me tenía que devolver la posición y ahí Julián levanta en la recta principal". Y agregó: "Yo después de la curva 2 le manifiesto los toques laterales que me corren de la trayectoria y los comisarios vieron similar a lo mío", explicó "El Zorro" sobre la maniobra.

Tras el entredicho con el mendocino, Werner señaló: "Entiendo que no tiene con quien enojarse, porque no soy yo quien toma la decisiones. El año pasado cuando fue campeón yo lo felicité y él no se comportó igual conmigo". Después, concluyó: "El deporte te premia y te castiga. Hemos fallado mucho y era necesario volver a estar al tope. Vamos a dejar todo".

"Julián hizo un maniobrón, no sé porqué lo penalizaron"

Mauricio Tucci, representante comercial de Julián Santero y responsable del Fispa Corse, expresó sus sensaciones tras la penalización sufrida por el mendocino, en charla con TC La Revista. "Lo primero que me sale es impotencia. Cuando Julián corona el maniobrón que hizo y nosotros los aplaudimos. Esas son las maniobras que viene a ver la gente. Después fue penalizado", señaló en primera instancia.

Posteriormente, agregó: "El comisario le informa que le tiene que dar la posición y Julián pregunta el porqué. No tuvimos repuesta. Tuvimos que ceder la posición y ya está. Simplemente acatar las ordenes y pensar en la próxima".

"Julián hizo un maniobrón, no entiendo porque lo penalizaron", enfatizó. Luego aseveró que "esto está en contra del espectáculo. No dudo de la honorabilidad del comisariato. Me permito pensar distinto. Nos vamos masticando bronca. Creo que volvimos a demostrar contundencia. Volvimos a estar firmes y estamos contentos por eso. Si todo sale bien iremos a probar y encarar el cierre de la etapa regular de la mejor manera".