Verón habló de la sanción que recibió: "Sentar posición trae consecuencias"

El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, se refirió a la sanción que recibió por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y se lamentó porque “muchas veces esto de sentar posición trae consecuencias”.

Verón, actual presidente del club de La Plata, no podrá ejercer su cargo en el ámbito deportivo durante los próximos seis meses debido al pasillo de espaldas de sus jugadores en la previa al partido ante Rosario Central, equipo que fue designado por la AFA como Campeón de Liga la semana pasada por terminar primero en la tabla anual.

“Nos amenazaron, así que tranquilamente pueden ir por más. Hay que estar atentos y preparados”, agregó en La Nación+, en referencia al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Además, subrayó que “vamos a tener que tener mucho cuidado y estar atentos con lo que pase”.

Con respecto a la sanción, Verón manifestó que “es un atropello a una institución importante como Estudiantes. No me sorprende nada, sino que sabíamos lo que podía venir detrás”. Y añadió: “Muchas veces esto de sentar posición trae consecuencias, es una lástima que pase en algo tan lindo e importante como es el fútbol”.

El presidente del “Pincha”, que es uno de los máximos ídolos en la historia de dicha institución, también aclaró que no aspira “para nada” a ser presidente de la AFA, mientras que explicó lo que ocurrió durante la reunión de dirigentes que derivó en la designación de Rosario Central como campeón: “Nosotros estábamos de acuerdo con el reconocimiento, que es lo que se votó, pero nunca se puso en consideración un campeonato. No podemos avalar esto porque sino se le abren las puertas a muchas otras cosas”.

“El campeonato empeoró. Los partidos lamentablemente no son los mejores y el espectáculo decae. La salud de los clubes tampoco mejora”, se cuestionó Verón, quien insistió en que “no me pueden arrastrar a darle un trofeo o campeonato a un equipo. No estuve informado, no se votó ni se hizo nada”.

Por otra parte, desmintió la historia de Instagram de su pareja en la que supuestamente criticaba a Lionel Messi. “Lo de Agremiados no me sorprende. Van a contramano de cualquier cosa que necesite el futbolista, van para cualquier lado”, manifestó la “Brujita”, quien por último adelantó que sus abogados “están trabajando para ver el camino que se pueda tomar desde lo legal”.