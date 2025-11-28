Tras la sanción, Estudiantes de La Plata expresó su "respaldo absoluto" a Verón y al plantel

Estudiantes de La Plata sacó este jueves un comunicado en redes sociales como muestra de apoyo al presidente Juan Sebastián Verón luego de la dura sanción recibida por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El ‘Pincha’ aseguró a través de su cuenta oficial de X (Twitter) que la institución platense se encuentra analizando el fallo del Tribunal de Disciplina “a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes”.

El ex mediocampista y actual mandamás del ‘León’ fue sancionado con seis meses de suspensión de su cargo tras asumir la responsabilidad de la decisión de los futbolistas del plantel de darle la espalda en el pasillo a Rosario Central, en el duelo del Torneo Clausura, luego de que este fuera designado como ‘Campeón de Liga’ por el ente regulador.

En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los… pic.twitter.com/uxqwhkBfdx — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 28, 2025

En la misma línea, la publicación en redes sociales concluyó: “en este marco, la Comisión Directiva manifiesta su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Nuñez y a todo el plantel profesional”.

Si bien fue Verón quien sufrió el castigo más duro, los once jugadores titulares que saltaron al Gigante de Arroyito para medirse ante el ‘Canalla’ y protagonizaron el polémico suceso fueron suspendidos por dos partidos.

Sinn embargo, la AFA aclaró que las “suspensiones impuestas en el punto 2”, es decir, las de los futbolistas, se cumplirán recién en el próximo torneo oficial. Por lo tanto, el duelo ante Central Córdoba por los cuartos de final de los Playoffs no se verá afectado por estas sanciones.