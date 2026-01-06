"Uno tiene un sentimiento con el Club Talleres", afirmó Lisandro Ruiz Moreno tras su regreso

Lisandro Ruiz Moreno, uno de los nombres más destacados del baloncesto argentino, regresa a Club Talleres en 2026, luego de una exitosa trayectoria tanto en el ámbito nacional como internacional. El jugador comenzó su carrera a una edad temprana en este mismo club, y ahora regresa con un proyecto renovado que no solo incluye su regreso como jugador, sino también un enfoque en la salud mental y la formación integral de jóvenes deportistas.

“Es una noticia muy linda, porque uno tiene un sentimiento infantil con el Club Talleres. Es el club donde di mis primeros pasos en el baloncesto, de hecho hice toda la premini y mini”, declaró Lisandro en una entrevista reciente. Además, resaltó el vínculo personal y familiar con el club, recordando que su padre fue presidente en dos ocasiones y que aún mantiene una gran relación con los amigos que hizo allí. Este regreso no es solo un retorno al campo de juego, sino también una manera de devolver al club lo que le dio en su infancia.

Un viaje lleno de experiencias internacionales y académicas

Lisandro Ruiz Moreno también habló sobre su carrera internacional, especialmente sobre su experiencia en Estados Unidos. A los 18 años, fue becado por una universidad estadounidense, donde jugó baloncesto durante dos años. Durante ese tiempo, también estudió kinesología deportiva, pero no logró finalizar la carrera. “Estuve dos años en Estados Unidos, y ahí me picó el bichito de estudiar y jugar al baloncesto. Cuando volví a Argentina, decidí continuar mi carrera profesional, pero también quería poner un pie en los estudios”, explicó Lisandro.

Foto: Elonce.

Tras su regreso, Lisandro no solo continuó su carrera como jugador profesional, sino que comenzó a estudiar psicología en Paraná, donde combinó el baloncesto con su formación académica. “Siempre quise estudiar y jugar, aunque a veces no tuviera mucho tiempo. Cuando me fui a jugar a Trelew, la facultad pasó a un segundo plano, pero siempre la tenía en cuenta”, comentó. Ahora, Lisandro está por terminar su tesis y concluir su licenciatura en psicología, lo que marca un nuevo hito en su camino académico.

Un enfoque integral para los jóvenes: salud mental y deporte

El regreso de Lisandro Ruiz Moreno al Club Talleres no se limita solo a su retorno como jugador. El deportista tiene la intención de contribuir al desarrollo integral de los jóvenes dentro y fuera de la cancha. En este sentido, destacó la importancia de la salud mental en los deportistas. “Lo que me hubiera gustado a mí, cuando era adolescente, es tener un lugar donde se pueda alojar la frustración o el mal momento”, expresó Lisandro, refiriéndose a las presiones y emociones que los jóvenes enfrentan en el deporte. Para él, el baloncesto es una herramienta clave para promover y prevenir problemas de salud mental.

Foto: Elonce.

Lisandro también destacó cómo las redes sociales pueden agravar los problemas emocionales de los jóvenes, generando expectativas poco realistas sobre el éxito. “Hoy, los chicos tienen mucha presión por mostrar una imagen perfecta, sin espacio para la frustración o el fracaso. Es importante que aprendan a gestionar esas emociones y tener un espacio donde puedan hablar de ellas”, dijo. Es por eso que su regreso al club incluye la creación de un área destinada a brindar apoyo en salud mental y formación integral para los jóvenes del club.

El crecimiento de Club Talleres y la motivación de Lisandro

Lisandro también se mostró entusiasta por el momento de crecimiento que está viviendo Club Talleres. El club ha comenzado a realizar importantes inversiones en su infraestructura, como la renovación del parqué del estadio, y está avanzando en la formación de equipos competitivos. Lisandro expresó que su regreso al club tiene mucho que ver con este proceso de transformación. “Talleres está progresivamente armando su proyecto. Tengo una buena relación con Fabricio Werly, uno de los principales dirigentes del club, y creo que es un proyecto muy coherente”, afirmó.

Foto: Elonce.

El jugador también destacó los logros deportivos del club en los últimos tiempos, como la participación en la temporada pasada del Prefederal, donde llegaron a las semifinales del torneo local. “El club está buscando crecer no solo desde lo estructural, sino también desde lo deportivo, y eso me da fuerzas para volver y sumar un granito de arena”, añadió Lisandro. Con su regreso, Talleres no solo gana a un jugador experimentado, sino a un referente que está comprometido con la formación y el bienestar de las futuras generaciones de deportistas.