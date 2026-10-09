Una prueba ante el líder: Boca enfrenta a Instituto y podría presentar cambios

Boca visitará a Instituto este viernes 9 de octubre, desde las 19.30, en el estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba, por la duodécima fecha del Torneo Clausura. El conjunto local lidera la Zona A y llega con tres triunfos consecutivos.

El encuentro será dirigido por Leandro Rey Hilfer, mientras que Yamil Possi estará a cargo del VAR. La transmisión estará disponible por TNT Sports Premium.

El Xeneize viene de golear a Unión en la Bombonera y ocupa el cuarto puesto de su zona con 20 puntos. La visita a Córdoba abrirá una nueva seguidilla de compromisos, que continuará el martes con la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

Arruabarrena analiza cambios antes de la semifinal

Rodolfo Arruabarrena podría darles descanso a algunos integrantes del equipo habitual, aunque mantendría a buena parte de los titulares. La formación todavía no está confirmada.

Leandro Paredes es uno de los futbolistas que podría quedar fuera del once inicial por la cantidad de partidos que disputó durante el semestre. Milton Delgado aparece entre las opciones para integrar el mediocampo.

Rodrigo Battaglia podría volver a ser convocado y sumar sus primeros minutos del año. El entrenador también evalúa alternativas como Dylan Gorosito por Leandro Lozano y la participación de Miguel Merentiel en el ataque.

La probable formación de Boca en Córdoba

El posible equipo de Boca tendría a Álvaro Montero en el arco; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco en defensa; Williams Alarcón, Milton Delgado y Carlos Palacios en el mediocampo; Leonel Flores, Enner Valencia y Sebastián Villa en ataque.

Carlos Palacios y Sebastián Villa son dos de las variantes que cuentan con posibilidades de jugar desde el comienzo. La decisión final de Arruabarrena determinará cómo distribuye los minutos antes del compromiso internacional.

El antecedente más reciente entre ambos equipos fue en marzo, por la fecha 12 del Apertura. En aquella ocasión, Boca ganó 2-0 en la Bombonera con goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro.

Instituto llega con tres victorias consecutivas

La Gloria viene de vencer a Estudiantes de Río Cuarto, Talleres e Independiente. El último triunfo fue una goleada como visitante en Avellaneda, que le permitió sostenerse en lo más alto de la Zona A.

Además de su posición en el Clausura, Instituto se encuentra en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana por la tabla anual. El equipo de Diego Flores busca conseguir su primera participación en una competencia internacional.

La probable formación local incluye a Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich y Fernando Alarcón; Giuliano Cerato o Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo y Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna.