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Haciendo Comunidad Gualeguaychú

La Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles celebrará su 67° edición

El tradicional desfile que distingue a Gualeguaychú se prepara para una nueva edición este sábado 10 de octubre, consolidándose como una de las expresiones culturales más representativas de la juventud.

9 de Octubre de 2026
Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles
Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles

El tradicional desfile que distingue a Gualeguaychú se prepara para una nueva edición este sábado 10 de octubre, consolidándose como una de las expresiones culturales más representativas de la juventud.

El Corsódromo "José Luis Gestro" de Gualeguaychú será escenario de la 67° edición de la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles el próximo 10 de octubre, un evento emblemático que reúne a cientos de jóvenes en torno al arte, el trabajo colectivo y la innovación. Esta celebración, que tiene sus orígenes a fines de la década de 1950, se destaca por su carácter participativo y su fuerte impronta cultural.

 

Cada año, estudiantes de los últimos niveles de escuelas secundarias dedican meses de preparación para diseñar y construir estructuras alegóricas que combinan técnicas artesanales con nuevas tecnologías. Estas creaciones no solo reflejan creatividad, sino también valores como la cooperación y el compromiso, aspectos que han convertido al desfile en un verdadero semillero de talentos para otras expresiones artísticas de la ciudad.

El evento, que suele desarrollarse durante el fin de semana largo de octubre, convoca a la comunidad y a visitantes de distintos puntos del país. Las carrozas desfilan en un circuito especialmente preparado, desplegando color, iluminación y movimiento, en una puesta en escena que combina identidad y sentido de pertenencia. En ediciones recientes, más de mil estudiantes participaron activamente, reafirmando la magnitud y el impacto de la propuesta.

 

De cara a su 67° edición, "la Fiesta Nacional de Carrozas Estudiantiles reafirma su lugar como uno de los acontecimientos más significativos del calendario cultural, posicionando a Gualeguaychú como un destino donde la juventud, el ingenio y el trabajo colectivo se convierten en protagonistas", remarcaron desde la comuna.

Temas:

Carrozas Estudiantiles Gualeguaychú Fiesta Nacional
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