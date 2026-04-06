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Deportes Momento romántico

Una de las figuras de Colón de Santa Fe presentó a su novio en plena entrevista

El delantero Ignacio Lago recibió un mensaje sorpresa al aire y habló sobre su relación con naturalidad; el momento generó repercusión en el entorno del fútbol.

6 de Abril de 2026
Ignacio Lago.
Ignacio Lago.

El delantero Ignacio Lago recibió un mensaje sorpresa al aire y habló sobre su relación con naturalidad; el momento generó repercusión en el entorno del fútbol.

La actualidad de Colón sumó un episodio que trascendió lo estrictamente deportivo a partir de una entrevista televisiva. Ignacio Lago, una de las figuras del equipo santafesino, protagonizó un momento que rápidamente generó repercusión.

 

Durante su participación en un programa, el jugador de Colón recibió un video sorpresa de su novio, en una escena que derivó en la presentación pública de su relación. El hecho se dio en el marco de una entrevista en la que se abordaban aspectos personales y deportivos.

 

 

El episodio marcó un momento significativo en el entorno del fútbol argentino, ya que es la primera vez en la historia que un jugador profesional presenta a su pareja del mismo género de esta manera.

 

El momento en vivo que generó repercusión

 

La situación ocurrió durante una emisión del programa “Sangre y Luto”, donde el delantero fue sorprendido con un mensaje grabado de su pareja.

 

En el video, su novio le dedicó palabras de reconocimiento y afecto, destacando su compromiso tanto en lo personal como en lo profesional.

 

El mensaje fue recibido en vivo por el futbolista, quien reaccionó con emoción ante la sorpresa preparada por la producción.

 

La reacción de Ignacio Lago

 

Tras ver el video, el jugador de Colón expresó sus sensaciones sobre la relación y el momento vivido. “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol”, manifestó.

 

Además, agregó: “Lo que sentimos lo tratamos de expresar”, en referencia a la forma en la que transitan su vínculo.

 

El delantero también señaló que no esperaba la sorpresa y destacó el gesto de su pareja, lo que generó una reacción positiva en el estudio.

 

Más allá del episodio, Ignacio Lago atraviesa un buen presente futbolístico en Colón, donde se consolidó como una de las piezas importantes del equipo en la Primera Nacional.

Temas:

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