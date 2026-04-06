Nuevo rumbo para Diego Jara: comenzó su carrera como DT en el exterior

El exfutbolista Diego Jara comenzó una nueva etapa en su carrera profesional tras asumir su primer desafío como entrenador en el fútbol internacional. El entrerriano se instaló en Nicaragua para dirigir a Juventus FC, equipo de la Segunda División.

La llegada de Diego Jara a Centroamérica se concretó a fines de marzo, luego de aceptar una propuesta que marcó su debut formal como director técnico. El exdelantero inició así un camino que había comenzado a proyectar en los últimos años de su carrera como jugador.

En sus primeros días al frente del equipo, Diego Jara ya dirigió dos encuentros oficiales, con un saldo de un triunfo y un empate, en el inicio de su experiencia en el banco de suplentes.

Del retiro al inicio como entrenador

Tras una extensa trayectoria como futbolista, el concordiense comenzó a prepararse para esta nueva etapa incluso antes de retirarse del profesionalismo. Mientras competía en ligas regionales, realizó el curso de director técnico con la intención de continuar vinculado al fútbol.

Su carrera como jugador lo tuvo como uno de los delanteros más destacados surgidos en Entre Ríos. Se convirtió en el goleador histórico de Patronato en torneos nacionales y logró siete ascensos en distintas categorías del fútbol argentino.

Ese recorrido le permitió construir una base de experiencia que ahora traslada a su rol como entrenador.

Primer desafío en Nicaragua

El nuevo destino de Jara es Managua, capital de Nicaragua, donde asumió la conducción de Juventus FC. El club atraviesa un proceso de crecimiento con el objetivo de competir por el ascenso a la máxima categoría.

Según detalló el propio entrenador en declaraciones recogidas por Diario El Sol, su llegada se dio de manera rápida y en el marco de una oportunidad concreta para iniciar su carrera como DT.

En ese sentido, destacó el proyecto del club y el grupo de jugadores jóvenes con los que comenzó a trabajar. En lo deportivo, el equipo ya disputó sus primeros encuentros bajo la conducción de Jara. En su debut empató 1 a 1 como local y luego logró una victoria por 3 a 1 como visitante.