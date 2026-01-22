Un paranaense es uno de los siete argentinos que participará en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

El maratonista Santiago Boviez brindó una entrevista a Elonce acerca de su participación en la próxima Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda el próximo 1ro de febrero, con una distancia de 57 kilómetros y que está dentro del calendario del Circuito Mundial de Ultramaratón.

En este sentido Boviez señaló estar “muy contento y ansioso de volver a participar”, ya que competirá por segunda vez. Además, explicó que está “bien fondeado”, es decir que realizó una cierta cantidad de metros que, en su caso, son 70 kilómetros acuáticos semanales.

“Ahora ya estoy descargando un poquito para estar más picante porque si no nos achanchamos un poquito”, dijo entre risas.

Santiago Boviez participará en la maratón acuática Santa Fe-Coronda

Además, señaló que se trata de una actividad con gran participación internacional y destacó que la Argentina estará representada por siete deportistas. Boviez es

el único entrerriano. “Va a tener un nivel muy lindo, muy bueno. Esperemos que el clima ayude para que sea una linda carrera”, auguró y reconoció que los rivales italianos “son máquinas y andan muy fuerte”.

Boviez aseguró que entre los principales objetivos de la participación están “tocar la placa de llegada y quedar en una buena posición”. “Me encantaría mejorar la posición anterior, que fue un noveno puesto y tratar de quedar ahí”, reconoció.

Sus comienzos en la maratón acuática

El joven recordó que su primera actividad de estas características fue en 2022 y en 2026 participará por segunda vez. De la primera experiencia rememora que “no llegó muy bien nadado” a raíz de lesiones previas que no le permitían entrenar de forma adecuada pero eso no le impidió participar. “Voy a meter un escaloncito más”, dijo.

“Después de tantas horas de nado uno siempre sabe con lo que se va a encontrar. Existe la crisis de la quinta a la sexta hora donde ya la cabeza te dice, "No quiero más, no quiero más" pero hay que aguantar y después todo cuesta abajo”, manifestó.

Dado que se trata de un circuito de 57 kilómetros, se estiman unas 8 o 9 horas de nado de acuerdo a la presencia o ausencia de viento. Además, Boviez señaló

que el único momento en el que el deportista frena es para comer y beber agua. “Son ocho o diez segundos que tomamos y seguimos. Cada 15, 20 minutos estamos hidratando o comiendo”, detalló.

La crisis de la quinta hora

El joven comentó que se trata de una situación “muy conocida en los nadadores de Ultra” y se trata de un cansancio corporal y mental. En ese momento, describió, “arrancan por lo general los quiebres, los abandonos, las lesiones también”.

En estos momentos “la cabeza es fundamental y depende cómo te encontrás dentro de la carrera” respecto a la expectativa.” Ya cuando la estrategia no te está saliendo, esa quinta ahora es fatal porque te mata”, reconoció. Quienes acompañan a los nadadores son los guías, que viajan en bote junto al entrenador. “Es fundamental ese acompañamiento además de la planificación, tanto dentro del agua, gimnasio, natación, ir preparado de la cabeza para estas situaciones, saber cómo resolverlas porque es una improvisada continua”, aseguró.

Boviez retomó su experiencia y mencionó que en la quinta o sexta hora el río se pica, lo que suma otra dificultad. Para mitigar los efectos del cansancio físico y mental, el joven utiliza sus propias herramientas: imaginarse la llegada, “la sensación que voy a tener, sobre todo al haberla pasado, ya sabés lo que se siente, que es una adrenalina tremenda”.

La experiencia de la primera ultramaratón llega en un momento clave. Boviez es papá de un pequeño de un año y medio. “Que él esté en la llegada va a ser siempre un plus, es mi fichita y mi comodín que tengo ahí guardado”, expresó con una sonrisa y comentó que durante los entrenamientos canta las canciones que le comparte a su hijo, como una “motivación hermosa”.

Estas prácticas, reconoció, son importantes para mantener la cabeza despejada y evitar pensamientos vinculados al cansancio y posibles lesiones.

El deportista señaló que su idea es continuar compitiendo en el plano internacional. “Competí en Canadá, en la segunda fecha en 2022 y pude obtener un quinto puesto donde mejor me fue dentro del circuito”, aseguró. “La idea volver a ir, es en julio. Hay tiempo pero obviamente siempre buscando una ayuda de patrocinadores que nos pueden dar una manito, sobre todo para viajar, que es lo más costoso”, indicó.

El Instagram del joven es @santiboviez donde comparte sus entrenamientos y es una vía de comunicación para coordinar propuestas de patrocinio.