Torneo de Vóley “Guillermo Parma”: se juegan las finales en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Torneo de Vóley “Guillermo Parma” llega a su instancia decisiva en Paraná, con finales vibrantes y la participación de equipos de distintas provincias.
El Torneo de Vóley “Guillermo Parma” vive horas decisivas en la ciudad de Paraná, donde se disputan las finales de una competencia que reúne a jóvenes promesas de todo el país. En esta décima edición, el evento volvió a consolidarse como uno de los más importantes en el inicio del calendario deportivo para la categoría sub18, con una destacada convocatoria y un clima de entusiasmo generalizado.
En este contexto, el Paraná Rowing Club logró avanzar a la Copa de Oro y se medirá frente a Juventud Unida de Santa Fe en una de las finales más esperadas. La expectativa crece entre jugadoras, entrenadores y familias, que acompañan cada instancia del certamen con gran fervor.
Cristina, integrante del club anfitrión, destacó la importancia del evento al señalar: “Es uno de los torneos que da inicio a las actividades del año de la categoría sub18. Estamos muy contentos de recibir muchos jugadores. Estamos aguardando las finales que van a ser en minutos”.
Un torneo que crece y se consolida
El Torneo de Vóley “Guillermo Parma” ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, alcanzando en esta edición la participación de 28 equipos, distribuidos en 18 de la rama femenina y 10 de la masculina. Esta cifra refleja el interés creciente por la disciplina y el prestigio que ha adquirido el certamen a nivel regional.
Para poder albergar la gran cantidad de encuentros, la organización dispuso de sedes adicionales, entre ellas los complejos Quico y La Roca, que funcionaron como escenarios complementarios para el desarrollo de los partidos.
“Es un clima de fiesta y alegría. Vamos a dar lo mejor de nosotras para recibir a la gente. La gente se va muy contenta y con un lindo recuerdo”, expresó Cristina, remarcando el espíritu que caracteriza al torneo desde sus inicios.
Participación federal y espíritu familiar
Uno de los aspectos más destacados de esta edición del Torneo de Vóley “Guillermo Parma” es la amplia representación geográfica de los equipos participantes. Delegaciones provenientes de Buenos Aires, Tucumán, Corrientes, Santa Fe y distintos puntos de Entre Ríos dijeron presente en Paraná, aportando diversidad y nivel competitivo.
Este carácter federal no solo eleva la calidad del torneo, sino que también fortalece los lazos entre clubes y promueve el intercambio deportivo y cultural entre los jóvenes.
Finalmente, Cristina subrayó el valor humano del vóley al afirmar: “Este es un deporte que lo vivimos en familia desde siempre y nos deja súper contentos también”. Así, más allá de los resultados, el torneo reafirma su esencia: formar, integrar y celebrar el deporte en comunidad.