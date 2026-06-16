“Tenemos las herramientas para ganar”: la confianza de Argelia antes de enfrentar a Argentina

La previa del debut entre Argelia y la Selección Argentina comenzó a calentarse con declaraciones que no pasaron desapercibidas en la concentración albiceleste.

A pocas horas del encuentro por el Mundial 2026, varios integrantes del seleccionado africano se mostraron confiados y dejaron en claro que no consideran a Argentina un rival imposible de vencer, pese a que llega como vigente campeona del mundo.

Las declaraciones surgieron antes del viaje de la delegación argelina hacia Estados Unidos, donde este martes se enfrentará al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

"Es un equipo como cualquier otro"

El primero en encender la previa fue Rafik Belghali, defensor de Hellas Verona de Italia, quien minimizó la condición de favorita de la Selección Argentina.

“Es un equipo como cualquier otro y tenemos que prepararlo como un equipo como cualquier otro”, afirmó el futbolista de 24 años tras una práctica realizada en el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa.

El defensor también dejó en claro la confianza que existe dentro del plantel africano de cara al estreno mundialista.

“Vamos a hacer todo lo posible para ganar. No es por Argentina que debamos tener miedo. Tenemos todas las habilidades para ganar el partido”, sostuvo Belghali.

Además, remarcó que el grupo llega en buenas condiciones al compromiso. “Nos hemos preparado bien, el ambiente es realmente bueno, el grupo lo está haciendo bien y estamos entrenando duro”, agregó.

Respeto, pero sin complejos

Por su parte, el entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic, mantuvo un discurso más moderado, aunque también dejó en claro que su equipo buscará competir de igual a igual frente a la Selección Argentina.

“Respetamos muchísimo a Argentina. Es uno de los grandes favoritos y el campeón del mundo vigente. Pero hemos venido para ser competitivos, no para hacer de figurantes”, expresó el entrenador bosnio.

Entrenador de Argelia, Vladimir Petkovic.

Petkovic reconoció la jerarquía del conjunto albiceleste, aunque aseguró que sus dirigidos tienen argumentos para dar pelea en el encuentro.

“Somos ambiciosos, pero también realistas. Sabemos que podemos competir contra grandes equipos y que, cuando cada jugador da lo mejor de sí, tenemos opciones de obtener buenos resultados”, señaló.

Messi, una de las grandes preocupaciones

Consultado sobre la presencia de Lionel Messi, el técnico admitió que todavía no tiene una estrategia específica para neutralizar al capitán argentino.

Sin embargo, evitó enfocarse únicamente en el astro rosarino y prefirió poner el foco en el funcionamiento colectivo de su equipo.

“Tenemos que afrontar un partido a la vez y sacar el máximo provecho de cada momento”, explicó.

Mientras tanto, la Selección Argentina ultima detalles para su estreno en la Copa del Mundo, donde buscará comenzar con una victoria la defensa del título conseguido en Qatar 2022 frente a una Argelia que llega dispuesta a dar el golpe.