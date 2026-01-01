Taty Castellanos se muda al West Ham con el sueño de llegar al Mundial 2026

El delantero argentino Taty Castellanos deja la Lazio de Italia para unirse al West Ham United de Inglaterra, en busca de minutos y el sueño de llegar al Mundial 2026.
El delantero argentino Valentín "Taty" Castellanos, quien ha sido un jugador clave para la Lazio en la Serie A de Italia, ha dado un giro decisivo en su carrera al ser vendido al West Ham United de Inglaterra. El traspaso, que se concretó por una cifra millonaria de 29 millones de euros (USD 34 millones), marca el inicio de un nuevo capítulo para el atacante albiceleste. Con el sueño de llegar al Mundial 2026, Castellanos se unirá a la Premier League, donde buscará regularidad y más minutos de juego, algo fundamental para sus aspiraciones de vestir la camiseta de la selección argentina en la próxima Copa del Mundo.
Las negociaciones entre la Lazio y el West Ham se aceleraron con la apertura del mercado de pases el 1° de enero de 2026, y se espera que el traspaso sea oficial en las próximas horas. El periodista especializado en transferencias de futbolistas, Fabrizio Romano, confirmó que el acuerdo es total, incluyendo un contrato a largo plazo para el delantero de 25 años. Según fuentes italianas, Castellanos firmará por cinco temporadas con los Hammers, quienes están buscando revitalizar su delantera y mejorar su rendimiento en la Premier League, donde actualmente se encuentran en una delicada posición: en zona de descenso.
A pesar de las dificultades recientes en la Lazio, donde las lesiones mermaron su tiempo en el campo durante la temporada 2025, Castellanos deja atrás una carrera exitosa en el club italiano. En 97 partidos, marcó 22 goles y brindó 16 asistencias. Aunque su última temporada estuvo marcada por problemas físicos, su desempeño en la segunda mitad de 2024, que lo llevó a recibir tres convocatorias con la selección argentina, sigue siendo recordado por su gran nivel. Ahora, en la Premier League, espera retomar ese ritmo y consolidarse en un equipo con muchas expectativas.
Desafíos y objetivos en el West Ham
El traspaso de Taty Castellanos al West Ham es un paso importante en su carrera, ya que la Premier League representa un desafío mayor, tanto en lo competitivo como en lo personal. El club de Londres atraviesa un momento complicado, estando actualmente en el 18° puesto de la tabla, en zona de descenso. Con el cambio de entrenador a Nuno Espírito Santo en septiembre, el equipo buscará mejorar su rendimiento en la segunda mitad de la temporada. Castellanos se enfrentará a una dura competencia por un lugar en el ataque, donde competirá con el experimentado Callum Wilson por un puesto en la titularidad, comunicó Infobae.
El principal objetivo de Castellanos es claro: sumar minutos, mejorar su rendimiento y estar en su mejor forma para poder ganarse un lugar en la lista de convocados de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. Tras haber sido convocado en tres ocasiones durante las Eliminatorias Sudamericanas, el delantero tiene claro que necesita estar en la primera línea de su equipo para poder impresionar al técnico de la selección argentina y cumplir su sueño de representar a su país en la Copa del Mundo.