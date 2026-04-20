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Suspendieron el clásico paraguayo tras graves incidentes entre policías e hinchas

El partido entre Olimpia y Cerro Porteño fue interrumpido a los 29 minutos del primer tiempo en el estadio Defensores del Chaco. Hubo enfrentamientos en una tribuna, heridos y gases lacrimógenos que alcanzaron distintos sectores.

20 de Abril de 2026
Clásico paraguayo.
Clásico paraguayo. Foto: Redes.

El partido entre Olimpia y Cerro Porteño fue interrumpido a los 29 minutos del primer tiempo en el estadio Defensores del Chaco. Hubo enfrentamientos en una tribuna, heridos y gases lacrimógenos que alcanzaron distintos sectores.

El clásico paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño fue suspendido este domingo luego de graves incidentes registrados en las tribunas del estadio Defensores del Chaco. El encuentro se interrumpió cuando se disputaban 29 minutos del primer tiempo y el marcador estaba 0 a 0.

 

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los disturbios comenzaron en la zona norte del estadio, donde se produjo un enfrentamiento entre simpatizantes y efectivos de la Policía Nacional.

 

 

La situación derivó en escenas de tensión y obligó a detener el desarrollo del partido.

 

Qué ocurrió en la tribuna

 

De acuerdo con los reportes oficiales, en medio de los incidentes hubo lanzamiento de proyectiles y utilización de balines de goma por parte de las fuerzas de seguridad.

 

Además, un grupo de hinchas logró quitarle el escudo protector a un agente policial y lo exhibió en la tribuna durante los disturbios.

 

Las imágenes del episodio se viralizaron rápidamente en redes sociales y medios paraguayos.

 

 

Gases y personas afectadas

 

El árbitro del clásico paraguayo resolvió suspender el juego luego de que los gases lacrimógenos afectaran a futbolistas y espectadores ubicados en sectores cercanos.

 

Incluso, algunos asistentes ingresaron al campo de juego para alejarse del conflicto y resguardarse de la situación.

 

El comisario Isidro Gamarra confirmó que hubo policías con lesiones de consideración.

 

Cruces y posible sanción

 

Tras la suspensión, dirigentes de ambos clubes realizaron cuestionamientos cruzados por el operativo de seguridad y la organización general del evento.

Desde Olimpia señalaron fallas en el control del sector visitante, mientras que desde Cerro Porteño apuntaron contra la logística dispuesta para el partido.

 

Ahora será el Tribunal de Disciplina el organismo encargado de analizar lo ocurrido en el clásico paraguayo y definir eventuales sanciones deportivas o económicas.

Temas:

clásico paraguayo Olimpia de Paraguay Cerro Porteño
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