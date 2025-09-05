Torneo panamericano de Softbol: la Sub-23 se prepara en Entre Ríos para debutar ante Guatemala  

REDACCIÓN ELONCE
La Selección Argentina Sub-23 de Softbol ajusta los últimos detalles de cara al torneo panamericano que comenzará el próximo sábado 13 de septiembre en La Pampa. El primer rival será Guatemala y el plantel se encuentra en la recta final de su preparación en el estadio Nafaldo Carniel, de la ciudad de Paraná.
“El torneo empieza el 13, así que todo lo que estamos haciendo previo a ello es la preparación para llegar de la mejor manera al inicio”, explicó a Elonce José Guerrinieri, el coach paranaense del seleccionado nacional de softbol.
El preparador resaltó que la preparación fue extensa debido a aplazamientos de fechas. “En todo este viaje hasta hoy hemos entrenado mucho la parte física, obviamente la parte deportiva, todo lo que es táctica y la parte mental, que en este deporte y en todos los deportes es fundamental”, afirmó.
En ese marco, subrayó la pasión que mueve a los jugadores: “Este es un deporte sumamente amateur, que lo hago porque es pasión pura, porque nos encanta jugar. Es la única vez en la vida que nos va a tocar ponernos la camiseta de la selección argentina, un orgullo enorme”.
La voz de los jugadores
Eloy, integrante del plantel, coincidió en destacar la preparación. “Ha sido largo, como dijo Beto, pero estamos muy bien para afrontar el torneo”, indicó.
Sobre el debut frente a Guatemala, reconoció: “Particularmente no conozco mucho a los chicos, pero siempre es especial, porque es el primer partido del torneo, ahí comienza todo”. En cuanto a sus expectativas, fue contundente: “Contento, con ganas y con ganas de ir por la medalla de oro, siempre”.
Clima y expectativas
Respecto a las condiciones climáticas en La Pampa, Guerriniere mencionó: “Va a ser frío, jugamos a la tarde, así que hablamos de llevar abrigo para cuando no estemos jugando. Pero sabemos a qué nos vamos a enfrentar, entonces no puede ser ningún condicionante”.
De cara al torneo, el referente cerró: “Ojalá que podamos disfrutar plenamente, eso implica un compromiso muy grande, pero no perder el enfoque. Vamos a entregarnos plenamente, disfrutar de lo que nos apasiona y seguramente los resultados nos acompañarán”. Elonce.com