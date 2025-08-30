Segunda victoria de la Selección Argentina en el Memorial Wagner con gran actuación de Luciano Vicentín

La Selección Argentina logró su segunda victoria en el Memorial Wagner al imponerse este sábado por 3 a 0 sobre Serbia, con parciales de 25-20, 25-18 y 25-17. El equipo dirigido por Marcelo Méndez sumó un nuevo triunfo en Polonia y este domingo definirá el cuadrangular frente a los anfitriones, desde las 15:30.
El encuentro tuvo un arranque favorable para Serbia, que logró adelantarse 8-4 en el primer set. Sin embargo, con paciencia y solidez en ataque, Argentina fue revirtiendo la desventaja. En la zona de definición, la Albiceleste mostró un rendimiento superior y se quedó con el parcial por 25-20.
En el segundo capítulo, el seleccionado nacional dominó de principio a fin. Rápidamente sacó ventaja de 8-3 y 16-8, con un alto porcentaje de efectividad en ataque y un bloqueo que marcó diferencias, con Martín Gallego como estandarte. Serbia intentó responder con variantes en el banco, pero no logró torcer la historia y Argentina se impuso por 25-18.
Superioridad albiceleste y aporte entrerriano
El tercer set repitió la tónica del segundo: un equipo argentino firme, con contundencia ofensiva y solidez colectiva. La ventaja parcial de 8-5 y luego 16-13 permitió manejar el tramo final con tranquilidad hasta sellar el triunfo por 25-17.
Argentina cerró el encuentro con una estadística notable: atacó con un 59% de efectividad, frente al 39% del conjunto serbio. Ese dominio ofensivo se reflejó en la distribución del ataque, donde varios jugadores alcanzaron el doble dígito en puntos.
Entre ellos se destacó el paranaense Luciano Vicentín, que aportó 10 tantos y volvió a consolidarse como una pieza clave en la estructura ofensiva del equipo. El entrerriano, surgido del vóley de Paraná y con presente internacional, mostró potencia en ataque y seguridad en recepción, ratificando su crecimiento en la Selección mayor.
Formación y próximos desafíos
Argentina alineó con Luciano De Cecco (3), Manuel Gómez (9), Martín Gallego (11), Nicolás Zerba (9), Luciano Vicentín (10), Bruno Lima Martínez (10) y Santiago Danani (líbero). También ingresaron Pablo Armoa (6) y Matías Giraudo.
Con esta victoria, la Selección suma dos triunfos en el certamen tras el debut exitoso ante Brasil, y se prepara para el choque definitorio frente a Polonia, el anfitrión del Memorial Wagner. El partido será este domingo a partir de las 15:30, con transmisión internacional y gran expectativa por el rendimiento argentino.