Se lesionó Agustín Marchesín en Boca: se pierde el debut por Copa Libertadores

La lesión de Agustín Marchesín encendió las alarmas en Boca Juniors tras confirmarse que el arquero sufrió un desgarro en el aductor que lo mantendrá fuera de las canchas por aproximadamente tres semanas. La noticia llega luego de la victoria del equipo ante Instituto, en un partido que terminó dejando más preocupación que alivio para el cuerpo técnico.

El experimentado guardameta no pudo completar los 90 minutos y debió abandonar el campo de juego cuando el Xeneize ya se imponía por 2-0 en La Bombonera. Si bien en un primer momento se trató de una molestia muscular, los estudios realizados al día siguiente confirmaron la gravedad de la lesión.

Esta baja implica que Marchesín no estará disponible para el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde Boca enfrentará a Universidad Católica el próximo 7 de abril.

Foto: Archivo Elonce.

Oportunidad para Leandro Brey

Ante este escenario, quien toma protagonismo es Leandro Brey, el joven arquero de 23 años que ingresó en lugar de Marchesín durante el encuentro ante Instituto y logró mantener el arco en cero hasta el final.

Brey tendrá ahora la responsabilidad de defender el arco de Boca en una seguidilla de partidos importantes. No será su primera experiencia, ya que anteriormente tuvo minutos en la Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy y también participó brevemente en este último encuentro.

El desafío no es menor, teniendo en cuenta la exigencia del calendario y la importancia de los compromisos que se avecinan para el conjunto dirigido por Claudio Úbeda.

Un antecedente reciente bajo presión

La situación trae a la memoria un episodio similar ocurrido meses atrás, cuando Brey debió asumir la titularidad tras otra lesión de Marchesín. En aquella oportunidad, el arquero juvenil tuvo un desempeño irregular en un contexto de alta presión, publicó Bolavip.

Uno de los partidos más recordados fue ante Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, donde el encuentro terminó 1-1. En ese duelo, Brey cometió un error en un tiro de esquina que derivó en un gol olímpico convertido por Ángel Di María.

Ahora, con mayor experiencia y continuidad, el joven arquero tendrá una nueva oportunidad para demostrar su crecimiento y consolidarse en un momento clave, mientras Boca espera recuperar a su arquero titular en plena competencia internacional.