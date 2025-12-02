 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Se confirmaron los horarios para las semifinales del Torneo Clausura

Se vienen las semifinales del Torneo Clausura del fútbol argentino. El domingo 7 Boca recibirá a Racing, mientras que el lunes será el Clásico Platense entre Gimnasia y Estudiantes.

2 de Diciembre de 2025
Se vienen las semifinales del Torneo Clausura del fútbol argentino. El domingo 7 Boca recibirá a Racing, mientras que el lunes será el Clásico Platense entre Gimnasia y Estudiantes.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma para las semifinales del Torneo Clausura, donde Boca recibirá a Racing y Gimnasia y Esgrima La Plata a Estudiantes.

 

El primer finalista se conocerá el domingo, cuando Boca reciba a Racing en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera” a las 19, mientras que el lunes se disputará el “Clásico Platense” más importante de las últimas décadas a las 17.

 

Ambas semifinales contarán con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

El equipo de La Ribera llega a esta instancia tras derrotar en los octavos de final a Talleres de Córdoba por 2 a 0 y, posteriormente, hizo lo propio contra Argentinos Juniors por la mínima, con gol de Ayrton Costa.

 

En cuanto a Racing, dejó en el camino a River con el que jugó un difícil partido que finalizó 3 a 2 a favor del equipo de Gustavo Costas. En cuartos de final, superó en los penales a Tigre luego de igualar sin goles en los noventa minutos y el tiempo extra.

 

Por el lado de Estudiantes de La Plata, se convirtió en el centro de la polémica en los octavos de final luego de ganarle por 1 a 0 a Rosario Central, campeón de la Liga 2025, y protagonizar el “espaldazo” en el pasillo al “Canalla”. En cuartos de final, superó por 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

En tanto, Gimnasia La Plata es la sorpresa de estos playoffs, ya que en Santa Fe dejó en el camino a Unión por 2 a 1 y, posteriormente, también de visitante, eliminó a Barracas Central por 2 a 0. (NA)

Temas:

Torneo Clausura semifinales Boca Racing Estudiantes Gimnasia y Esgrima
