Gimnasia derrotó a Barracas y habrá clásico de La Plata en una de las semifinales del Clausura

Gimnasia y Esgrima La Plata (GELP) se impuso por 2 a 0 ante Barracas Central en el estadio "Claudio Chiqui Tapia" y aseguró su lugar en las semifinales del Torneo Clausura 2025. Los dirigidos por Fernando Zaniratto ganaron un encuentro con momentos de suspenso, logrando así el pasaje directo al cruce contra su clásico rival, gracias a los goles de Manuel Panaro y Franco Torres.
El primer tanto del encuentro, a los 22 minutos, estuvo marcado por la controversia. Manuel Panaro anotó para el Lobo, pero, a instancias del línea, El árbitro Hernán Mastrángelo había anulado la jugada por fuera de juego. Con la revisión del VAR y el trazado de líneas el juez cambió la decisión y convalidó la conquista.
La acción se concretó tras una habilitación de Marcelo Torres a Jeremías Merlo, quien asistió a Panaro para definir con el arco vacío.
Durante la etapa inicial se registraron llegadas en ambos arcos. Facundo Bruera, de Barracas Central, estrelló un cabezazo en el poste, mientras que Nicolás Barros Schelotto y Pedro Silva tuvieron oportunidades de ampliar la ventaja para el equipo platense, pero sus remates no encontraron el arco.
En el complemento, el Guapo tuvo la oportunidad de igualar el marcador con un tiro libre ejecutado por Jhonatan Candia que terminó impactando en el poste. La respuesta de GELP llegó con el ingreso de Lucas 'Pata' Castro, quien "se adueñó de la mitad de la cancha". Cerca del final, el arquero Marcelo Miño se hizo importante al negarle la conquista a Marcelo Torres en una acción que pudo ser el empate.
Finalmente, a los 48 minutos del complemento, Franco Torres logró capitalizar un contragolpe letal del Lobo para sellar el 2 a 0 definitivo en territorio porteño, confirmando la
victoria y la clasificación.
Con este resultado, Gimnasia enfrentará a Estudiantes, que viene de eliminar a Central Córdoba de Santiago del Estero, en la semifinal, que se disputará en el estadio del Lobo.
La fecha oficial del clásico aún no se confirmó, ya que la dirigencia aguarda la coordinación con las autoridades debido a un "multitudinario espectáculo de los Fundamentalistas del aire acondicionado en la Ciudad de las Diagonales" previsto para el próximo fin de semana.
El equipo Tripero llegó a esta instancia tras haber eliminado a Unión en Santa Fe en los octavos de final. El club también vive horas de renovación dirigencial, luego de que Carlos Anacleto se impusiera en las elecciones presidenciales del último fin de semana y reemplazara al saliente Mariano Cowen.