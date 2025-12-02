Las bajas que tendrá Racing para enfrentar a Boca en semifinales

La gran victoria de Racing ante Tigre por 4-2 en los penales que lo clasificó a las semifinales del Clausura, instancia en la que lo espera Boca, dejó al equipo de Gustavo Costas con un par de bajas importantes porque Santiago Sosa y Gastón Martirena fueron expulsados y no podrán disputar el clásico.

El uruguayo vio la roja a los 10 minutos del tiempo suplementario por un supuesto gesto o insulto contra el árbitro Andrés Merlos, quien le mostró la segundo amarilla cuando se revisaba un posible penal para la Academia y lo mandó a los vestuarios, momento en el que desató la furia del lateral derecho.

Por su parte, el mediocampista había sido amonestado apenas pasada la primera media hora de juego tras cortar un contraataque y a los 117 recibió su segunda tarjeta por una patada en la cara contra el delantero Alfio Oviedo.

Si bien por estas horas en Avellaneda está bajando la espuma después de una nueva alegría, en el cuerpo técnico ya empezarán a pensar en el clásico. Lo más probable es que el reemplazante en el lateral derecho sea Facundo Mura, quien aún no renovó su contrato y se iría a fin de año, mientras que en el mediocampo hay varias opciones: Bruno Zuculini, Alan Forneris o hasta Franco Pardo, originalmente marcador central y quien entró frente al Matador para los minutos finales.

Pero las malas noticias en Racing podrían no solo resumirse a esos casos porque habrá que ver cómo culminaron físicamente los futbolistas que disputaron todo el partido y el tiempo suplementario, por lo que serán evaluados en la semana.

La Academia eliminó a Tigre

Se sabe que el delantero Santiago Solari, que salió por Marco Di Césare a los 119, terminó con una molestia muscular. Las cámaras de la televisión captaron al exjugador de Defensa y Justicia haciendo un gesto como si algún músculo se le hubiera roto y le harán estudios para ver si se pierde el choque con Boca o no.

A ellos hay que sumar otros que ni siquiera estuvieron a disposición ante Tigre y no hay una fecha confirmada para sus regresos, como Marcos Rojo, Luciano Vietto, Ignacio Rodríguez y Matías Zaracho. En tanto, Elías Torres se recupera de una rotura de ligamentos. (Tyc)