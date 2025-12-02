Racing, a las semifinales: venció por penales a Tigre y enfrentará a Boca

Racing Club avanzó a las semifinales del Torneo Clausura tras derrotar por penales 4-2 a Tigre, luego de un empate 0-0 que se prolongó durante los 90 minutos y el alargue. La jornada en el estadio Presidente Perón de Avellaneda estuvo marcada por un desenlace dramático que incluyó tres expulsados y una gran cantidad de goles fallados por la Academia. Sin embargo, el héroe final fue el arquero Facundo Cambeses, quien detuvo dos penales decisivos, permitiendo a su equipo seguir en su lucha por el título.

A pesar de dominar la posesión (70%) y generar múltiples situaciones de gol durante los 90 minutos, Racing no logró concretar en el tiempo reglamentario. El partido estuvo muy equilibrado, con Tigre también teniendo sus momentos de peligro, aunque sin poder marcar. Tras el alargue, el marcador seguía igualado y la tensión creció aún más cuando se fueron expulsados tres jugadores: Gabriel Martirena y Santiago Sosa en Racing, y Ramón Arias en Tigre. Finalmente, en la tanda de penales, Racing se impuso 4-2, con Cambeses como gran protagonista.

Cambeses fue la figura de Racing. Foto: X oficial de Racing.

Ahora, Racing se prepara para enfrentar a Boca Juniors en las semifinales del torneo, en un duelo que promete ser tan vibrante como el de esta noche.

Un primer tiempo de dominio de Racing y momentos de tensión

Desde el comienzo, Racing fue el equipo que más intentó. Con el control del balón y un esquema ofensivo, dominó la posesión del juego y buscó siempre generar ocasiones de gol. A pesar de ello, el equipo de Gustavo Costas no logró concretar las oportunidades, con Maravilla Martínez y Duván Vergara como principales encargados de generar peligro en el área rival. Los disparos fueron constantes, pero la puntería falló en varias ocasiones.

Por su parte, Tigre optó por un planteo defensivo, con un doble 9 que constantemente presionaba a los defensores de Racing. El equipo de Diego Dabove, fiel a su estilo aguerrido, buscó el contragolpe, pero no pudo superar la muralla defensiva de la Academia.

X oficial de Racing.

La jugada más clara de Tigre fue un remate de Romero desde afuera que obligó a Cambeses a una buena intervención. Sin embargo, los de Avellaneda no pudieron marcar, y el primer tiempo se cerró sin goles, con una polémica jugada en el área de Tigre que no fue sancionada como penal.

El drama del alargue: expulsiones y goles anulados

El segundo tiempo trajo consigo aún más dramatismo. Racing, que había sido superior durante los 90 minutos, se encontró con un Tigre que le complicó la vida con sus contragolpes. Los cambios tácticos de ambos entrenadores añadieron más intensidad al juego, pero también contribuyeron a aumentar el nivel de frustración en los jugadores.

La expulsión de Ramón Arias por una dura falta sobre Maravilla Martínez, quien había sido uno de los más peligrosos en ataque, dejó a Tigre con diez hombres, lo que parecía favorecer a Racing. Sin embargo, el equipo de Gustavo Costas sufrió también sus propias bajas: primero Martirena fue expulsado por un gesto irónico hacia el árbitro, y luego Santiago Sosa vio la roja tras una falta violenta sobre Alfio Oviedo. La acumulación de amonestaciones y expulsiones hizo que el partido se volviera aún más frenético, con ambos equipos luchando no solo por la victoria sino por mantener la calma.

X oficial de Racing.

En el tiempo extra, Racing tuvo oportunidades claras de gol, pero la falta de puntería de Martínez y Vergara mantuvo el empate. A los 6 minutos del primer tiempo suplementario, un gol de Vergara fue anulado por posición adelantada de Martínez, quien lo había asistido. Más tarde, Racing pidió penal por un posible contacto entre Conechny y el arquero Zenobio, pero el árbitro Merlos no sancionó la jugada. Y a medida que se sumaban las expulsiones, el partido llegó a su fin con un empate 0-0, forzando la tanda de penales.

Facundo Cambeses, el héroe de la noche

Cuando la tanda de penales comenzó, la tensión alcanzó su punto máximo. Con tres expulsados en el campo y la victoria aún por decidir, el arquero de Racing, Facundo Cambeses, se convirtió en el héroe del encuentro al detener dos penales: uno a Tomás Cardona y otro a Joaquín Laso. Por Racing, Maravilla Martínez, Toto Fernández, Matías Rojas y García Basso convirtieron sus remates, asegurando el triunfo 4-2. (Con información de La Nación)