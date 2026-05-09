Patronato y San Martín se enfrentan esta tarde en la lucha por el Ascenso

San Martín de San Juan y Patronato se enfrentan este sábado desde las 16.30h en el estadio "Ing. Hilario Sánchez", por la fecha 13 de la Primera Nacional 2026 en un duelo directo pensando en la pelea por ingresar a la zona de clasificación.

El encuentro se jugará desde las 16.30 en Concepción y contará con el arbitraje de Álvaro Carranza . Tanto el Verdinegro como el conjunto entrerriano llegan con la misma cantidad de puntos: 13 unidades en 11 partidos disputados, una realidad que hoy los mantiene fuera de los puestos de Reducido.

El compromiso se disputará en un escenario históricamente complejo para el conjunto de Villa Sarmiento, ya que las estadísticas recientes muestran una amplia superioridad de San Martín en los enfrentamientos de la última década. Para afrontar el compromiso y debido a las lesiones que afectaron al plantel profesional, Marcelo Candia apostó por juveniles y futbolistas con recorrido en divisiones inferiores.

Los convocados

En el arco fueron concentrados el capitán Alan Sosa y Franco Rivasseau como alternativa. Mientras tanto, la defensa contará con Gabriel Díaz, Fernando Evangelista, Franco Meritello, Santiago Piccioni y Maximiliano Rueda.

En la mitad de la cancha, Patronato tendrá entre los convocados a Agustín Araujo, Brandon Cortés, Juan Barinaga, Marcos Enrique, Alejo Miró, Valentín Pereyra, Augusto Picco, Bartolomé Velásquez y Valentín Villarreal.

Por el sector ofensivo, Marcelo Candia eligió a Joaquín Barolín, Ignacio Giacinti, Franco Soldano y Hernán Rivero, quienes aparecen como las principales alternativas para intentar cortar la racha negativa ante el conjunto sanjuanino.

Un historial muy favorable para San Martín

El equipo sanjuanino acumuló una racha de seis partidos sin victorias que lo llevó a quedar cerca de la zona de descenso y provocó la salida del entrenador Ariel Martos, quien dejó el cargo tras un ciclo de dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas.

Ante este escenario, la dirigencia apostó por Alejandro Schiapparelli como técnico interino. El exjugador, identificado con la institución, logró darle una rápida reacción al equipo con triunfos consecutivos frente a Ferrocarril Midland y Quilmes. Sin embargo, San Martín volvió a mostrar altibajos en la fecha pasada tras perder 2 a 0 ante Colegiales.

Actualmente, el Verdinegro se ubica en el 11° puesto de la Zona B con 13 puntos, a tres unidades de los puestos de Reducido y con la misma distancia respecto de la zona de descenso. En ese contexto, el partido ante Patronato aparece como clave para recuperar terreno y volver a consolidarse en la pelea por los primeros lugares.

Cómo se disputa la segunda división del fútbol argentino en 2026

El torneo de la Primera Nacional (también conocido como “La B” o “B Nacional”) cuenta con un formato dividido en dos zonas, cada una compuesta por 18 equipos. En cada grupo se juega un sistema de todos contra todos, a dos ruedas, es decir, con partidos de ida y vuelta entre los mismos rivales. Al finalizar la etapa regular, los equipos que terminen en el primer puesto de cada zona se enfrentan en una final única, en estadio neutral, para definir al campeón y al primer ascenso a la Primera División.

El equipo que se consagre campeón en esa final obtendrá el primer ascenso directo. El segundo ascenso se define a través de un torneo reducido por eliminación directa. Entre ellos están el perdedor de la final -que se incorpora en la segunda fase del reducido- y los ubicados del segundo al octavo puesto en cada una de las dos zonas.

En cuanto a los descensos, los equipos que finalicen en los dos últimos lugares de cada zona perderán la categoría de forma directa. Su destino dependerá del tipo de afiliación que tengan con la AFA, lo que determinará si descienden a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A.