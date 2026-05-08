Patronato viajó a San Juan con muchos juveniles y un historial adverso ante San Martín

REDACCIÓN ELONCE
Patronato enfrentará este sábado a San Martín de San Juan por la Primera Nacional con varias bajas por lesión, una nómina con fuerte presencia juvenil y con orígenes en la cantera entrerriana.
Patronato ante San Martín de San Juan será uno de los encuentros destacados de la decimotercera fecha de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Marcelo Candia visitará este sábado, desde las 16:30, al conjunto sanjuanino con una lista marcada por las ausencias y la presencia de varios futbolistas surgidos de la cantera rojinegra.
El plantel entrerriano emprendió viaje hacia San Juan el jueves por la noche y este viernes se confirmó la nómina de jugadores convocados para afrontar el compromiso en el estadio Hilario Sánchez. Debido a las lesiones que afectaron al plantel profesional, Candia apostó por juveniles y futbolistas con recorrido en divisiones inferiores.
Los convocados
En el arco fueron concentrados el capitán Alan Sosa y Franco Rivasseau como alternativa. Mientras tanto, la defensa contará con Gabriel Díaz, Fernando Evangelista, Franco Meritello, Santiago Piccioni y Maximiliano Rueda.
En la mitad de la cancha, Patronato tendrá entre los convocados a Agustín Araujo, Brandon Cortés, Juan Barinaga, Marcos Enrique, Alejo Miró, Valentín Pereyra, Augusto Picco, Bartolomé Velásquez y Valentín Villarreal.
Por el sector ofensivo, Marcelo Candia eligió a Joaquín Barolín, Ignacio Giacinti, Franco Soldano y Hernán Rivero, quienes aparecen como las principales alternativas para intentar cortar la racha negativa ante el conjunto sanjuanino.
El compromiso se disputará en un escenario históricamente complejo para el conjunto de Villa Sarmiento, ya que las estadísticas recientes muestran una amplia superioridad de San Martín en los enfrentamientos de la última década.
Un historial muy favorable para San Martín
El historial entre Patronato y San Martín de San Juan contabiliza once partidos oficiales, con apenas tres triunfos para el conjunto entrerriano y ocho victorias para el elenco cuyano. Además, ya pasaron nueve años desde la última vez que el “Rojinegro” logró imponerse ante el “Santo Sanjuanino”.
En el estadio Hilario Sánchez se disputaron seis encuentros a lo largo de la historia y Patronato sufrió cinco derrotas. La única victoria en condición de visitante ocurrió el 25 de mayo de 2014, cuando el equipo paranaense se impuso por 2 a 0 en la B Nacional.
Las otras dos victorias del “Patrón” se registraron en Paraná: una en la temporada 2013/14 de la B Nacional y otra en Primera División 2016/17, ambas en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.
Seis derrotas consecutivas ante el Santo
Los antecedentes más recientes profundizan el dominio del conjunto sanjuanino. San Martín acumula seis triunfos consecutivos frente a Patronato, que en esa serie apenas logró convertir dos goles y recibió once tantos.
El último cruce entre ambos se disputó el 20 de octubre de 2024 en Paraná y terminó con una goleada 3 a 0 para el equipo sanjuanino. Aquella derrota provocó la salida de Diego Pozo como entrenador y dejó al elenco entrerriano comprometido en la lucha por evitar el descenso al Federal A.
Este sábado volverán a verse las caras luego de no compartir zona en la temporada pasada. Con un plantel golpeado por las lesiones, Patronato buscará romper la tendencia adversa y sumar puntos importantes fuera de casa en una cancha que históricamente le resultó complicada.
El historial completo entre Patronato y San Martín
Los antecedentes oficiales comenzaron en la B Nacional 2010/11 con dos victorias para San Martín. Luego llegaron los triunfos rojinegros en 2013, 2014 y 2016, aunque posteriormente el dominio pasó nuevamente al conjunto sanjuanino.
En los últimos años, San Martín se impuso en los torneos de Primera División y Primera Nacional, consolidando una marcada supremacía estadística sobre el conjunto entrerriano.
El partido de este sábado representará una nueva oportunidad para que Patronato intente revertir una serie negativa que se extendió durante casi una década ante uno de sus rivales más incómodos en el ascenso argentino.