River tiene dos chances para ir a la Libertadores: qué resultados necesita para clasificar

Tras empatar con Vélez, River cerró la fase de grupos sin alcanzar el tercer lugar de la Tabla Anual y quedó momentáneamente en zona de Sudamericana. Ahora depende de dos alternativas para clasificar a la Copa Libertadores 2026.

17 de Noviembre de 2025
Tras empatar con Vélez, River cerró la fase de grupos sin alcanzar el tercer lugar de la Tabla Anual y quedó momentáneamente en zona de Sudamericana. Ahora depende de dos alternativas para clasificar a la Copa Libertadores 2026.

River cerró la fase de grupos del Torneo Clausura 2025 sin poder cumplir su objetivo inmediato: subir al tercer puesto de la Tabla Anual y asegurar su lugar en el repechaje de la Copa Libertadores 2026.

 

Tras el empate sin goles frente a Vélez este domingo, el “Millonario” quedó cuarto con 53 unidades, posicionándose, por ahora, en zona de Copa Sudamericana. Con esta situación, a River le quedan solo dos caminos para evitar ver el máximo torneo continental por televisión el próximo año.

El camino directo: ser campeón del Clausura

River depende de sí mismo para ir a la Libertadores por la vía directa. La única manera en que el conjunto de Marcelo Gallardo puede asegurar su lugar directamente en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 es consagrándose campeón del Torneo Clausura.

Esta opción parece la más compleja debido a la actual racha negativa del equipo, que acumula varias jornadas sin conseguir triunfos.

 

La chance matemática del repechaje

River puede ir al repechaje de la Copa Libertadores si se dan otros resultados. Si River finaliza el Clausura en la cuarta posición, mantiene una posibilidad matemática para ingresar al repechaje del torneo continental.

 

Para ello, el Millonario necesita que el campeón del Clausura sea alguno de los tres equipos que ya están por encima de él en la Tabla Anual: Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors.

 

En caso de que cualquiera de estos tres equipos logre el título, la plaza que les corresponde por la Tabla Anual se liberará, ingresando River a ese cupo del repechaje.

Temas:

Copa Libertadores Copa Sudamericana Marcelo Gallardo River Torneo Clausura
