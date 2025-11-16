"No voy a claudicar hasta encontrarle la vuelta", afirmó Gallardo tras el empate de River

Tras el empate 0-0 ante Vélez por la 16ª fecha del Torneo Clausura, Marcelo Gallardo protagonizó un tenso momento en la conferencia de prensa. El técnico reaccionó con firmeza cuando un periodista le preguntó si mantiene la misma autoexigencia que en su primer ciclo al frente de River.

El entrenador no ocultó su fastidio y respondió de manera contundente: “¿De verdad me preguntás eso? ¿Vos creés que no? Yo me hago cargo del funcionamiento del equipo. No me vas a venir a decir a mí si soy autoexigente. Querer generar esa duda, no. Ni la exigencia que tengo conmigo y para este club”.

#AHORA - El picante cruce de Marcelo Gallardo con un periodista que le consultó por su "autoexigencia" 🔥 "NO TE LO VOY A PERMITIR..." pic.twitter.com/nbV1u3grrK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025

El cruce se produjo en el tramo final de la rueda de prensa y marcó el tono de una noche cargada de tensión, luego de un resultado que dejó al Millonario con un presente futbolístico preocupante.

Gallardo reconoció el mal momento futbolístico

En el inicio de la conferencia, el “Muñeco” había admitido que el equipo atraviesa una racha negativa. “Todo cuesta más y dentro de ese contexto hay que seguir intentando. Esto va a terminar dándose vuelta”, señaló, mostrando confianza en una futura recuperación.

El técnico sumó un análisis más profundo sobre el rendimiento actual: “Estamos atravesando este momento negativo que también puede atraer un montón de cosas. Hay que seguir apostando al trabajo, a recuperar esa memoria perdida y ahora volver a intentar para ver si estamos en condiciones de poder llegar al final”.

"EL QUE ESTÉ DÉBIL PARA AFRONTAR ESTA SITUACIÓN NO PUEDE ESTAR" Marcelo Gallardo sobre el duro presente de River y ratificó... "NO VOY A CLAUDICAR" pic.twitter.com/1kgYuhEyka — SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025

Gallardo también habló de su propio rol y de la dificultad de sostener decisiones en un contexto adverso. “Yo tengo que seguir tratando de estar con la cabeza lo más serena posible, porque tengo que poner y sacar jugadores y así se va haciendo muy difícil porque entendemos que no podemos encontrar ese punto”, afirmó.

Pidió calma y defendió su continuidad

En otro pasaje, el entrenador se refirió al desafío emocional y deportivo que enfrenta el plantel. “Cuando la cosa no viene bien, no queda otra que ponerle el pecho… No vamos a pretender que de la noche a la mañana seamos una maravilla porque eso no va a suceder”, reflexionó ante los medios.

"SON DECISIONES TÉCNICAS" 👀 Marcelo Gallardo CONTUNDENTE en la conferencia de prensa. pic.twitter.com/qf7DJFKevY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2025

Gallardo, firme en su postura de seguir trabajando para revertir la situación, aseguró: “No voy a claudicar hasta encontrarle la vuelta”.

Además, se pronunció sobre dos ausencias que llamaron la atención: el defensor paraguayo Paulo Díaz y el delantero colombiano Miguel Ángel Borja. Frente a consultas, el técnico sostuvo: “Todas son decisiones técnicas”, sin dar más detalles.