River igualó con Vélez y aún no pudo clasificar a la Copa Libertadores: video

El conjunto millonario no pudo pasar del empate sin goles ante el Fortín y se alejó del sueño de disputar la Copa Libertadores 2026. Depende de otros resultados para acceder al certamen internacional.
En el estadio José Amalfitani, Vélez y River Plate empataron 0-0 en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura. Aunque ambos equipos ya estaban clasificados a los octavos de final, el resultado tuvo un fuerte impacto para el Millonario, que quedó con mínimas posibilidades de ingresar a la próxima Copa Libertadores.
El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo comenzó el encuentro con intensidad y protagonizó tres llegadas claras en los primeros minutos. Sin embargo, no logró capitalizar su dominio inicial y, con el correr del partido, la dinámica cambió por completo.
Vélez, conducido por Guillermo Barros Schelotto, se acomodó en su campo y equilibró el desarrollo del juego. Sobre el final de la primera etapa, incluso manejó la posesión y generó situaciones importantes que exigieron a Franco Armani.
Un complemento dinámico pero sin goles
En la segunda mitad, el ritmo fue considerablemente más fluido. Ambos equipos se mostraron decididos a buscar el arco rival y generaron múltiples aproximaciones de peligro. Tomás Marchiori y Armani tuvieron intervenciones clave para mantener el cero en sus respectivos arcos.
Pese a las oportunidades, River extendió su mala racha y acumuló cuatro partidos consecutivos sin anotar. La falta de eficacia terminó siendo determinante para el cierre de su participación en la fase regular del campeonato.
El empate dejó al Millonario sexto en la zona B con 22 puntos, sin margen de error y dependiendo de otros resultados para acceder al certamen continental.
River quedó al borde del repechaje y depende de terceros
El resultado en Liniers complicó seriamente las aspiraciones internacionales del equipo de Núñez. Actualmente, River se ubica cuarto en la tabla anual, por lo que requiere que Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors se consagren campeones del Torneo Clausura para obtener el cupo al repechaje de la Copa Libertadores.
La situación podría tornarse aún más adversa si Racing vence a Newell’s en Rosario por más de cinco goles, ya que superaría al Millonario en la tabla. En ese escenario, la única vía de clasificación para River sería coronarse campeón del Clausura, una alternativa que lo deja en una posición extremadamente comprometida.
Por su parte, Vélez cerró la fase regular en el cuarto puesto de la zona B con 26 puntos y definirá los octavos de final en condición de local.