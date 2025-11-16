 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Boca derrotó a Tigre y terminó primero en su zona: video del 2-0

16 de Noviembre de 2025
Boca derrotó a Tigre en La Bombonera.
En La Bombonera, Boca Juniors derrotó con autoridad por 2-0 a Tigre y cerró la etapa regular del Torneo Clausura como líder absoluto de la Zona A. El equipo dirigido por Claudio Úbeda volvió a mostrar solidez colectiva en un partido donde controló los tiempos y justificó ampliamente la diferencia en el marcador.

Boca derrotó a Tigre y terminó primero en su zona

Ayrton Costa abrió el camino del triunfo con una definición precisa de cabeza, mientras que Edinson Cavani amplió la ventaja desde el punto penal. El uruguayo convirtió luego de que el VAR sancionara una mano en el área de Tomás Cardona, defensor del Matador.

 

Con esta victoria, el Xeneize completó un tramo final notable: acumuló cuatro triunfos consecutivos y ya tenía asegurado su boleto a la próxima edición de la Copa Libertadores.

El conjunto visitante, conducido por Diego Dabove, necesitaba sumar al menos un punto para clasificar sin depender de otros resultados, pero no logró inquietar al arquero Agustín Marchesín. La falta de profundidad ofensiva terminó pesando y Tigre cerró la jornada sin cumplir su objetivo.

 

El triunfo dejó a Boca con 29 puntos en la Zona A y en el segundo puesto de la tabla anual con 62 unidades. Tigre, por su parte, quedó séptimo en la tabla del Clausura con 22 puntos y noveno en la anual con 49.

 

Temas:

Boca Tigre Torneo Clausura La Bombonera Liga Profesional
