Portugal y Noruega se clasificaron al Mundial 2026 y ya son 32 los equipos confirmados

El conjunto luso goleó 9-1 a Armenia y selló su novena participación mundialista; Noruega logró un triunfo histórico en Italia y regresará al torneo tras 28 años. Ya hay cinco europeos con boleto asegurado.
La jornada de eliminatorias dejó dos nuevos clasificados al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Portugal certificó su boleto tras una contundente victoria 9-1 sobre Armenia, resultado que le permitió sellar su novena presencia en una fase final de la Copa del Mundo y la séptima de manera consecutiva.
El equipo luso continúa consolidando su liderazgo en Europa, con una campaña sólida y un poder ofensivo determinante. Con la clasificación asegurada, se suma a la lista de selecciones que ya tienen su lugar garantizado en el certamen.
Por su parte, Noruega se convirtió en otra de las sorpresas de la fecha al derrotar por 1-4 a Italia como visitante. Con ese triunfo, cerró una eliminatoria perfecta, ganando todos sus compromisos y asegurando un regreso histórico al Mundial.
Noruega vuelve a un Mundial después de 28 años
El combinado escandinavo no participaba de una Copa del Mundo desde Francia 1998. El boleto a 2026 significa su cuarta presencia en la competición y marca una de las mejores campañas clasificatorias de su historia.
El equipo noruego mantuvo un rendimiento sostenido durante toda la fase, imponiéndose tanto de local como de visitante, y se posiciona como una de las revelaciones europeas rumbo a la próxima cita mundialista.
Con Portugal y Noruega, ya son cinco las selecciones europeas con clasificación asegurada: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal y Noruega.
Así están distribuidas las 32 selecciones ya clasificadas
Con estos dos nuevos cupos confirmados, ya son 32 de las 48 plazas del Mundial 2026 las que están definidas. Además de los anfitriones -Estados Unidos, México y Canadá-, las confederaciones ya tienen varios representantes:
Anfitriones
Canadá
Estados Unidos
México
Asia
Arabia Saudí
Australia
Qatar
Corea del Sur
Irán
Japón
Jordania
Uzbekistán
África
Argelia
Cabo Verde
Costa de Marfil
Egipto
Ghana
Marruecos
Senegal
Sudáfrica
Túnez
Seis sudamericanos ya tienen su lugar asegurado
La Conmebol ya cuenta con seis equipos clasificados: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Todos ellos garantizaron su participación con campañas regulares que les permitieron posicionarse entre los primeros lugares de la región.
En Europa, además de Portugal y Noruega, ya estaban dentro Inglaterra, Francia y Croacia, completando un grupo inicial de alto peso competitivo.
Restan 16 cupos y dos saldrán del repechaje intercontinental
Oceanía aportará únicamente a Nueva Zelanda, mientras que dos selecciones -Bolivia y Nueva Caledonia- accederán al torneo de repesca intercontinental, que otorgará los últimos dos boletos rumbo al Mundial 2026.
Con las 32 selecciones ya confirmadas, el panorama mundialista empieza a definirse, aunque aún resta otra parte del proceso clasificatorio que completará el listado de participantes de la próxima Copa del Mundo.