Deportes

Portugal y Noruega se clasificaron al Mundial 2026 y ya son 32 los equipos confirmados

El conjunto luso goleó 9-1 a Armenia y selló su novena participación mundialista; Noruega logró un triunfo histórico en Italia y regresará al torneo tras 28 años. Ya hay cinco europeos con boleto asegurado.

16 de Noviembre de 2025
El conjunto luso goleó 9-1 a Armenia y selló su novena participación mundialista; Noruega logró un triunfo histórico en Italia y regresará al torneo tras 28 años. Ya hay cinco europeos con boleto asegurado.

La jornada de eliminatorias dejó dos nuevos clasificados al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Portugal certificó su boleto tras una contundente victoria 9-1 sobre Armenia, resultado que le permitió sellar su novena presencia en una fase final de la Copa del Mundo y la séptima de manera consecutiva.

 

El equipo luso continúa consolidando su liderazgo en Europa, con una campaña sólida y un poder ofensivo determinante. Con la clasificación asegurada, se suma a la lista de selecciones que ya tienen su lugar garantizado en el certamen.

Por su parte, Noruega se convirtió en otra de las sorpresas de la fecha al derrotar por 1-4 a Italia como visitante. Con ese triunfo, cerró una eliminatoria perfecta, ganando todos sus compromisos y asegurando un regreso histórico al Mundial.

 

Noruega vuelve a un Mundial después de 28 años

El combinado escandinavo no participaba de una Copa del Mundo desde Francia 1998. El boleto a 2026 significa su cuarta presencia en la competición y marca una de las mejores campañas clasificatorias de su historia.

 

El equipo noruego mantuvo un rendimiento sostenido durante toda la fase, imponiéndose tanto de local como de visitante, y se posiciona como una de las revelaciones europeas rumbo a la próxima cita mundialista.

Con Portugal y Noruega, ya son cinco las selecciones europeas con clasificación asegurada: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal y Noruega.

 

Así están distribuidas las 32 selecciones ya clasificadas

Con estos dos nuevos cupos confirmados, ya son 32 de las 48 plazas del Mundial 2026 las que están definidas. Además de los anfitriones -Estados Unidos, México y Canadá-, las confederaciones ya tienen varios representantes:

 

Anfitriones

Canadá

Estados Unidos

México

 

Asia

Arabia Saudí

Australia

Qatar

Corea del Sur

Irán

Japón

Jordania

Uzbekistán

 

África

Argelia

Cabo Verde

Costa de Marfil

Egipto

Ghana

Marruecos

Senegal

Sudáfrica

Túnez

 

Seis sudamericanos ya tienen su lugar asegurado

La Conmebol ya cuenta con seis equipos clasificados: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Todos ellos garantizaron su participación con campañas regulares que les permitieron posicionarse entre los primeros lugares de la región.

 

En Europa, además de Portugal y Noruega, ya estaban dentro Inglaterra, Francia y Croacia, completando un grupo inicial de alto peso competitivo.

 

Restan 16 cupos y dos saldrán del repechaje intercontinental

Oceanía aportará únicamente a Nueva Zelanda, mientras que dos selecciones -Bolivia y Nueva Caledonia- accederán al torneo de repesca intercontinental, que otorgará los últimos dos boletos rumbo al Mundial 2026.

 

Con las 32 selecciones ya confirmadas, el panorama mundialista empieza a definirse, aunque aún resta otra parte del proceso clasificatorio que completará el listado de participantes de la próxima Copa del Mundo.

Temas:

Copa del Mundo Mundial 2026 Portugal Noruega
