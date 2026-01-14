Polémica en Tucumán: un club clasificó a la final y lo festejó mostrando armas

La clasificación de Tucumán Central a la final del Torneo Regional Federal Amateur debía ser el gran tema deportivo del domingo en la provincia. El triunfo por 2-1 ante Boroquímica abrió la ilusión del ascenso, pero lejos de quedar en el registro futbolero, el festejo se convirtió en noticia nacional cuando una foto de los jugadores arriba del micro se viralizó en redes y generó una fuerte ola de críticas.

La imagen mostraba a parte del plantel celebrando con botellas y exhibiendo dos armas entre los asientos, escena que circuló por cuentas periodísticas, perfiles deportivos y usuarios que cuestionaron el gesto y el mensaje que transmitía.

La foto, las redes y el efecto inmediato

El material se difundió rápidamente en X e Instagram y terminó rebotando en medios tucumanos, donde se abrió un debate sobre límites y responsabilidad de los jugadores dentro y fuera de la cancha. La escena llamó la atención en un contexto en el que las instituciones deportivas suelen exigir cada vez más control sobre la imagen pública de sus planteles.

La foto de la polémica de Tucumán Central. Foto: IG.

Según reconstruyeron medios locales, la foto fue tomada durante el viaje de regreso hacia la capital tucumana, en el marco de un festejo que tenía como destino la final del certamen.

Las aclaraciones del plantel

Horas después del revuelo, parte del grupo salió a explicar lo sucedido. El arquero suplente de Tucumán Central, Néstor Tonini, fue uno de los que tomó la palabra y señaló que el arma no era real. “Son pistolas de juguete, de esas que lanzan balines de plástico”, afirmó al ser consultado por La Gaceta, con la intención de bajar el tono de la polémica.

El jugador sostuvo además que en ese momento estaban “festejando y jugando” y que no midieron el impacto que podía generar la foto una vez publicada y viralizada.

Mientras el debate sigue en redes, Tucumán Central ya piensa en la definición. El equipo enfrentará el próximo domingo a Talleres de Perico en la primera final del Regional Amateur, duelo que definirá el ascenso en una instancia que promete alto voltaje futbolero.