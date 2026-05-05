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Polémica en Santos: Neymar quedó involucrado en una denuncia de agresión de un compañero

El club abrió una investigación interna luego de una denuncia por agresión durante un entrenamiento. El entorno del jugador evalúa medidas tras lo ocurrido con el astro brasileño.

5 de Mayo de 2026
Neymar y Robinho Jr.
Neymar y Robinho Jr.

El club abrió una investigación interna luego de una denuncia por agresión durante un entrenamiento. El entorno del jugador evalúa medidas tras lo ocurrido con el astro brasileño.

Una fuerte polémica sacude al fútbol brasileño y tiene a Neymar como protagonista, luego de que se conociera un incidente con un juvenil durante un entrenamiento en Santos. El episodio ocurrió el domingo en el predio Rei Pelé y derivó en una investigación interna por parte del club.

 

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el hecho se habría originado durante una práctica, cuando una jugada derivó en una discusión que fue escalando en tensión.

 

De acuerdo a las primeras versiones, el conflicto comenzó tras una acción de juego en la que el juvenil Robinho Jr., de 18 años, superó al capitán del equipo, lo que generó un intercambio verbal.

 

 

La denuncia y el episodio en el entrenamiento

 

El episodio que involucra a Neymar habría pasado de la discusión a un contacto físico. Según trascendió, tras el cruce de palabras, el futbolista le propinó una cachetada a Robinho Jr., lo que provocó su caída durante el entrenamiento.

 

El hecho generó un fuerte impacto dentro del plantel, en la antesala de un compromiso internacional del equipo.

 

Neymar y Robinho Jr.
Neymar y Robinho Jr.

 

Ante la situación, Santos emitió un comunicado en el que confirmó la apertura de un proceso interno. “Por determinación de la presidencia se instauró un proceso para analizar el episodio que involucró a los atletas”, señalaron desde la institución.

 

Reacción del entorno del juvenil

 

Tras lo ocurrido, el entorno de Robinho Jr. tomó intervención y evalúa los pasos a seguir. Entre las medidas planteadas, se solicitó acceso a las imágenes del entrenamiento y un informe detallado sobre eventuales sanciones.

 

 

Además, no se descarta la posibilidad de avanzar en una rescisión contractual, al considerar que no estarían dadas las condiciones necesarias para continuar en el club.

El planteo incluye un pedido formal para que la institución se expida sobre lo ocurrido en un plazo determinado.

 

Si bien trascendió que el futbolista habría intentado disculparse tras el incidente, la relación entre ambos jugadores se habría deteriorado de manera significativa.

Temas:

Neymar Santos Robinho JR.
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