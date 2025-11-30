Piedrazos, violencia y bronca: la definición de la Primera Nacional terminó en escándalo

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportivo Madryn cerró una temporada marcada por la frustración, los incidentes y las sospechas de favoritismos arbitrales. El empate 1-1 ante Estudiantes de Río Cuarto derivó en violencia y enfrentamientos con la policía, lo que dejó un amargo sabor al club local tras no lograr el ascenso a la Liga

30 de Noviembre de 2025
Postal de los incidentes.
Postal de los incidentes. Foto: NA.

El 1-1 entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto no solo marcó el fin de la temporada para el equipo chubutense, sino que también cerró un ciclo cargado de frustraciones y episodios de violencia. En un partido que se jugó con la esperanza del ascenso, el resultado final desató una serie de incidentes protagonizados por hinchas y jugadores, dejando una imagen lamentable del fútbol argentino.

 

 

Tras el pitazo final del árbitro Facundo Tello, los seguidores del equipo local reaccionaron de forma violenta, arrojando piedras contra la terna arbitral. Este episodio de agresión no fue aislado, sino que forma parte de una relación tensa y conflictiva que Deportivo Madryn mantuvo con los árbitros durante toda la temporada. Las sospechas de favoritismo arbitrales, que rondaron en el ambiente del ascenso, encontraron su punto máximo en este final, donde la frustración se transformó en bronca incontenible.

 

 

Una campaña llena de cuestionamientos y frustración

 

La temporada 2024 de Deportivo Madryn no solo se caracterizó por los incidentes en la cancha, sino también por la desconfianza que generó fuera de ella. Durante todo el torneo, el club fue puesto bajo la lupa de diversos sectores del ascenso, que denunciaron posibles beneficios arbitrales que habrían condicionado varios encuentros claves. Estas sospechas alimentaron un clima de incertidumbre y desconfianza, que se intensificó cuando el equipo no logró concretar su objetivo de ascender a la Liga Profesional.

 

Además de las acusaciones externas, las propias limitaciones del plantel fueron un factor clave en la frustrante campaña. Aunque el equipo mostró momentos de buen fútbol, nunca logró la solidez necesaria para mantenerse como firme candidato al ascenso. Esa combinación de presiones internas, acusaciones externas y un rendimiento futbolístico irregular culminó en un final amargo y violento, que dejó al club y a su hinchada con un sabor a injusticia.

 

Temas:

Incidentes Deportivo Madryn Primera Nacional
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

