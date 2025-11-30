 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Estudiantes de Río Cuarto logró un histórico ascenso a la Liga Profesional

Estudiantes de Río Cuarto logró un histórico ascenso a la Liga Profesional tras vencer a Deportivo Madryn por un global de 3-1. Después de 40 años, el equipo cordobés vuelve a la máxima categoría del fútbol argentino.

30 de Noviembre de 2025
Estudiantes ganó la serie y el ascenso.
Estudiantes ganó la serie y el ascenso. Foto: Infobae.

En una tarde apasionante en el Estadio Abel Sastre, Estudiantes de Río Cuarto empató 1-1 contra Deportivo Madryn y con un global de 3-1 logró el tan ansiado ascenso a la Liga Profesional. El encuentro, disputado con una intensidad máxima desde el inicio, fue un duelo clave para el regreso del equipo cordobés a la primera división tras 40 años de ausencia.

 

El conjunto dirigido por Iván Delfino mostró su solidez defensiva y su capacidad de reacción ante las arremetidas de un Deportivo Madryn que, pese a la presión, no logró concretar sus opciones.

 

Postal del partido. Foto: Infobae.
Postal del partido. Foto: Infobae.

 

En los primeros minutos, el equipo local intentó imponer su juego con pelotazos largos y una férrea marca, pero no pudo superar la firmeza defensiva de Estudiantes, que se adelantó en el marcador con un remate de Agustín Morales tras un contraataque bien ejecutado. La presencia del arquero Brian Olivera también fue clave para sostener el cero en el primer tiempo.

 

Deportivo Madryn luchó, pero no alcanzó

 

Deportivo Madryn, que venía de perder la final de la Primera Nacional ante Gimnasia de Mendoza, sabía que tenía que ganar para lograr el ascenso, pero el desafío se complicó cuando Luis Silba anotó una espectacular tijera para poner a los locales 1-0 en el marcador.

 

Este gol recortó la distancia en el global, pero el equipo chubutense no pudo mantener la presión. A pesar de que Madryn buscó desesperadamente el gol del empate, los errores en la definición y las intervenciones clave de la defensa rival impidieron que el sueño de ascender se concretara.

 

El clima se fue calentando conforme avanzaban los minutos y la frustración local se hizo evidente. Con el marcador 1-0 a favor de Madryn, el equipo de Leandro Gracián se volcó completamente al ataque. Sin embargo, un error de definición de Agustín Fontana, quien desvió un remate claro frente al arco, evidenció la falta de puntería que terminó costándoles el ascenso.

 

El gol de la tranquilidad y el regreso histórico

 

En el minuto 39 del segundo tiempo, Estudiantes de Río Cuarto selló su victoria con un gol de Agustín Morales, quien aprovechó un centro desde la derecha para vencer a Yair Bonnín. Este tanto, que significó el 1-1 en el marcador, desinfló las esperanzas de Madryn y garantizó el regreso del equipo cordobés a la Liga Profesional tras 40 años de espera.

 

A pesar de los incidentes al final del partido, que incluyeron enfrentamientos entre la policía y el público, el festejo de Estudiantes no se detuvo. El equipo de Río Cuarto logró una gesta histórica al ganar el ascenso tras una campaña sólida, en la que se destacó su rendimiento en los partidos de playoffs, donde eliminó a equipos como Patronato, Gimnasia y Tiro, y Estudiantes de Buenos Aires.

 

Este ascenso tiene un valor especial para los hinchas de Estudiantes de Río Cuarto, quienes celebran un regreso tan esperado a la primera división del fútbol argentino. Con tres campeonatos nacionales disputados entre 1983 y 1985, el club de Río Cuarto había estado ausente de la élite del fútbol argentino por más de 40 años, pero con este logro histórico se asegura un lugar en la máxima categoría del deporte nacional. (Con información de Infobae)

