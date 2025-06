Patronato: tres arqueros de La Capillita hicieron historia este domingo en el Grella

Este domingo ocurrió un acontecimiento único e histórico para Patronato y sus inferiores. Ante Los Andes, hubo tres arqueros surgidos de La Capillita atajando en el Grella a nivel profesional.

Iván Cháves en Patrón y Franco Rivasseau en el Milrayitas iniciaron como titulares. En el segundo tiempo, Román Peralta ingresó para reemplazar al guardameta del equipo paranaense, quien sufrió una lesión (en principio, esguince de rodilla). Compañeros hace un año, este domingo fueron rivales, en un hecho único.

Según Código Patrón, Peralta, nacido en Tabossi, fue el primer arquero de La Capillita en la historia que debutó y terminó con valla invicta.

Rivasseau y una vuelta especial

El actual arquero de Los Andes admitió ante Elonce que fue “especial” volver al Grella “porque me crié acá”.

Franco Rivasseau. Elonce

Declaró que fue “muy raro” que estuvieron bajo el acto los tres en un mismo partido. “Pasé muchos momentos y no me tocaba, Me pone muy contento por Peralta porque es una chico que ha mejorado y trabaja muy bien en el día a día. Entró bien, tranquilo. Se lo merecía”, expresó.

La palabra de Peralta

Román Peralta expresó que fue “un día especial. Verlo a mi viejo llorando y a mi familia en la tribuna creo que es algo lindo. Es algo por lo que pelee, pasando buenos y malos momentos. Ahora, a disfrutarlo”.

Sobre las sensaciones en los segundos previos a ingresar, manifestó: “empecé a imaginarme el partido, jugadas que lleguen que me hagan sentir tranquilo, aunque lo estaba. Entrar con mucha tranquilidad es bueno”.

Román Peralta. Elonce

En relación al juego, mencionó: “Fue un partido duro y salimos a ganarlo como en todos los partidos. Pudimos dejarnos un punto que en partidos más adelante siempre sirve”.

Así se retiraba Cháves

Sin hacer declaraciones y a la espera de lo que arrojen los estudio, Iván Cháves se retiró del vestuario con muletas y acompañado por su padre.

En principio, la lesión que lo marginó del partido en el segundo tiempo, sería un esguince de rodilla.