Sociedad

“Error 502”: otra caída global de Cloudflare afecta a miles de sitios en internet

19 de Diciembre de 2025
Cloudfare
Cloudfare Foto: REUTERS/Yves Herman/File Photo

De acuerdo con Cloudflare, el equipo técnico analiza fallas intermitentes en el rendimiento de la red. Cuáles son los errores que se reportaron y por qué la caída afecta a varias páginas web.

Cloudflare atraviesa interrupciones en su servicio relacionadas con el “error 502” y está afectando a diversos sitios en Internet. Según la página de estado de la compañía, el equipo implementó una solución para enmendar los problemas relacionados con la intermitencia en el rendimiento de la red. Sin embargo, los reportes de fallas persisten.

 

De acuerdo con los datos de la plataforma Downdetector, en Estados Unidos, el 74% de los reportes corresponden a fallas de conexión al servidor, el 24% a inconvenientes con DNS y el 2% al panel de control.

 

En Argentina, los reportes de errores mostraron un aumento en las últimas horas, mientras que en México, Colombia y Perú no se registró un crecimiento significativo en los problemas reportados.

 

 

Cuáles son los errores que se han reportado

 

Cloudflare registró en las últimas horas diversos errores que afectan a usuarios y empresas en diferentes regiones. Entre los reportes destacados se encuentra el “error 502”, vinculado a respuestas no válidas del servidor.

 

Este error se produce cuando los servidores de la compañía actúan como puerta de enlace y reciben una respuesta inesperada o vacía de los sistemas a los que intentan conectarse. Como resultado, los usuarios ven un mensaje de que el sitio web no está disponible.

La compañía asegura que implementó una solución, sin embargo, los reportes continúan. (Cloudflare)

Además, algunos usuarios reportaron fallas en la resolución de DNS, impidiendo la correcta conexión a ciertos sitios web. Esto sucede cuando no se puede traducir el nombre de dominio a la dirección IP correspondiente, generando errores de carga.

 

Según plataformas de monitoreo como Downdetector, la mayoría de los incidentes denunciados se relacionan con la conexión al servidor, aunque también se registran problemas menores en el panel de control y en la entrega de contenido estático.

 

El 18 de noviembre de 2025, Cloudflare también registró una caída global con más de 3.3 millones de reportes de fallas en todos los servicios afectados, según recoge Ookla.

 

Este incidente se debió a una interrupción masiva dentro de la infraestructura central de la nube, que se extendió durante casi cinco horas.

Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de reportes de fallas. En España, Colombia, Perú y México, los incidentes siguen activos, aunque en menor medida. (Downdetector)

La magnitud y la duración de los problemas reportados por los usuarios evidenciaron el grado de dependencia mundial respecto de la infraestructura en la nube centralizada.

 

El evento impactó a una amplia variedad de sitios web, aplicaciones y APIs que utilizan los servicios de Cloudflare, afectando de forma transversal a empresas y usuarios en todo el mundo.

 

 

Qué es Cloudflare

 

Cloudflare es una empresa tecnológica global que proporciona servicios de seguridad y rendimiento para sitios web y aplicaciones en Internet. Su principal función es actuar como intermediario entre los servidores de origen y los usuarios finales, protegiendo y optimizando el tráfico web que circula a nivel mundial.

 

Entre sus servicios más destacados se encuentran la protección contra ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), el filtrado de tráfico malicioso y la aceleración de la carga de páginas mediante una red de entrega de contenidos (CDN) distribuida en múltiples países.

Los usuarios en Estados Unidos reportan principalmente errores en la conexión al servidor. (Downdetector)

Cloudflare también ofrece soluciones de firewall, gestión de DNS, certificados de seguridad y herramientas avanzadas para monitorizar y mejorar la disponibilidad de las aplicaciones.

 

Gracias a su infraestructura global, la empresa puede bloquear amenazas antes de que lleguen a los servidores originales y, al mismo tiempo, reducir el tiempo de respuesta entregando el contenido desde servidores ubicados cerca de los usuarios.

 

 

Por qué la caída de Cloudflare afecta a varias páginas web

 

La caída de Cloudflare afecta a numerosas páginas web porque actúa como intermediario clave en la entrega y protección del contenido en Internet. Miles de sitios y plataformas confían en su infraestructura para acelerar la carga y resguardar sus datos.

 

Cuando Cloudflare sufre una interrupción, el tráfico se ve interrumpido y muchos servicios online quedan inaccesibles o presentan errores para los usuarios. (fuente Infobae)

Temas:

caída de internet plataformas Cloudflare
Temas:

