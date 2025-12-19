Continúan abiertas las inscripciones en la Facultad de Ciencias de la Educación

El período de inscripciones para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER se encuentra en su etapa final. Desde la unidad académica recordaron los plazos vigentes, la oferta de carreras, los nuevos planes de estudio y el curso de ingreso obligatorio.
Las inscripciones para las carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de Paraná, continuan abiertas para quienes deseen iniciar estudios universitarios en el próximo ciclo lectivo. La información fue confirmada por la decana de la unidad académica, Aixa Boeykens, quien remarcó que el proceso se encuentra en su tramo final.
“Estamos con las inscripciones abiertas. Empezaron en octubre, en noviembre y en diciembre”, explicó Boeykens, al tiempo que adelantó que habrá una última instancia a comienzos de febrero. En ese marco, precisó que “luego en febrero estamos empezando con lo que es el ciclo de ambientación a la vida universitaria, un curso propedéutico que tiene tres semanas que se cursan de manera virtual y tres de manera presencial”.
Curso de ambientación obligatorio
La decana subrayó que el curso de ingreso forma parte de los requisitos indispensables para comenzar a cursar. “Es obligatorio y hay que hacerlo. Y si no se hace en ese momento, hay que hacerlo luego, en otro momento, para poder ser estudiante de las carreras que se elijan”, remarcó.
Según explicó, este espacio busca acompañar a las y los ingresantes en el primer contacto con la vida universitaria, combinando instancias virtuales y presenciales a lo largo de seis semanas.
Oferta académica y nuevas carreras
En relación con la oferta académica, Boeykens detalló que “la Facultad de Ciencias de la Educación tiene la carrera del profesorado de Ciencias de la Educación, la licenciatura, la tecnicatura en Comunicación Social y luego las tecnicaturas en Gestión Cultural y en Producción Editorial”.
Sobre estas propuestas, destacó que varias cuentan con planes de estudio recientemente actualizados. “Comunicación Social y estas últimas dos tecnicaturas son planes nuevos de estudios. Las tecnicaturas en Producción Editorial y en Gestión Cultural se aprobaron el año anterior y fue el primer año del nuevo plan”, señaló.
Además, indicó que “Comunicación Social también inicia el año que viene con el nuevo plan de estudios, que es de dos años para la tecnicatura y de cuatro años para la licenciatura”.
Contenidos actualizados y prácticas
La decana explicó que los nuevos diseños curriculares incorporaron contenidos acordes a las transformaciones del campo profesional. “Estos planes de estudios incorporan contenidos y temáticas que están relacionados con el nuevo campo comunicacional”, afirmó.
En ese sentido, precisó que “aparecen materias vinculadas a la comunicación en las organizaciones, la comunicación institucional, el marketing y cómo organizar una empresa, una asociación periodística o distintos tipos de proyectos comunicacionales”.
Asimismo, resaltó que las carreras “incorporan también posibilidades de hacer materias optativas según distintas propuestas e intereses, y mucha práctica”, como parte central de la formación.
Inscripción gratuita y modalidades
Boeykens recordó que “la Universidad Nacional de Entre Ríos, que es la universidad a la cual nosotros pertenecemos, tiene carreras gratuitas”, y aclaró que existen facilidades para quienes aún adeudan materias del secundario.
“A veces me preguntan qué hago si debo algunas materias, vamos a suponer dos o tres. Pueden venir a preinscribirse de manera provisoria y tienen un tiempo para sacar esas materias, para rendir hasta abril del año siguiente”, explicó.
El trámite puede realizarse de manera virtual ingresando al sitio web de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, en el apartado de inscripciones. “Entran a la página, van a ver donde dice inscripciones, ingresan al sistema y ahí completan sus datos”, indicó.
No obstante, aclaró que también existe la opción presencial. “Si no pudieran, por alguna razón, pueden venir a la Facultad de Ciencias de la Educación. Estamos a la mañana y a la tarde, en calle Alameda de la Federación 106, frente a la Plaza Alvear”, señaló, y agregó que “en el Departamento de Alumnado los ayudamos y las ayudamos a inscribirse”.
Finalmente, la decana destacó el movimiento registrado en los últimos días. “Para nosotros es un momento de mucha alegría. Ayer, por ejemplo, vinieron un montón de estudiantes de distintos lugares”, expresó, y concluyó que “están llegando estudiantes de distintas provincias y de distintas localidades de Entre Ríos, muchos acompañados por sus padres, que los acompañan en este primer paso”.