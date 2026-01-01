Patronato recorrerá casi 11 mil kilómetros en la Primera Nacional 2026

El club Patronato de Paraná, conocido por su inquebrantable espíritu de lucha y sacrificio, se prepara para una temporada de grandes desafíos en la Primera Nacional 2026.

Con los rivales ya definidos, el equipo tendrá que recorrer un total de 10.743 kilómetros en la fase regular, un número impresionante que refleja la magnitud de los viajes y las distancias a cubrir en el torneo de ascenso más importante del fútbol argentino. La distancia más larga será hacia Jujuy, con aproximadamente 1.092 km de viaje, mientras que el trayecto más corto será el que lo llevará hasta Santa Fe, a tan solo 31 km de distancia.

Los trayectos más largos y más cortos

Foto: Archivo Elonce.

De acuerdo con el cronograma establecido, Patronato comenzará el año con un viaje de 809 km hasta Tucumán, donde debutará ante San Martín de Tucumán en el inicio de la competencia. Desde allí, los viajes se multiplicarán por toda la Argentina, con destinos tan distantes como Salta, que se encuentra a 1.063 km de Paraná, y San Juan, a 974 km. Otros trayectos largos incluirán las distancias a Mendoza (933 km), Santiago del Estero (647 km) y Chacarita (484 km), entre otros. Estos viajes, a pesar de su lejanía, son parte fundamental de la exigencia física y mental que enfrentarán los jugadores durante todo el año.

Por otro lado, hay distancias que, si bien no son tan extensas, también demandarán tiempo y esfuerzo. Uno de los viajes más cortos será a Santa Fe, a tan solo 31 km de Paraná, lo que les permitirá a los hinchas del equipo disfrutar del clásico local. Sin embargo, otros trayectos que se destacan por su “tediosidad” son los que llevan hasta Carlos Casares (561 km) y Midland (499 km), dos destinos que, si bien no son tan largos, requieren horas de viaje que suman una carga importante a la agenda del equipo, precisó Código Patrón.

El listado completo de los viajes que hará en el año

-A Tucumán: 809km

-A Salta: 1063km

-A Villa Crespo (Atlanta): 492km

-A Midland: 499km

-A Quilmes: 517km

-A Munro: 477km

-A Santa Fe: 31km

-A Jujuy: 1092km

-A Tres de Febrero (Almagro): 489km

-A Mendoza: 933km

-A Temperley: 513km

-A Mataderos: 496km

-A San Juan: 974km

-A Chacarita: 484km

-A Santiago del Estero: 647km

-A Ezeiza (Tristán Suárez): 520km

-A Carlos Casares: 561km

-A Rafaela: 147km