Deportes Mercado de pases

Brandon Cortés, con serias chances de convertirse en refuerzo de Patronato

El nombre de Brandon Cortés toma fuerza en Patronato: el volante, de último paso por Nueva Chicago, llegaría a préstamo desde Boca y solo restan definiciones internas.

1 de Enero de 2026
Brandon Cortés llegaría a préstamo desde Boca.
Brandon Cortés llegaría a préstamo desde Boca. Foto: Instagram de Brandon Cortés.

Brandon Cortés aparece como una de las principales opciones de refuerzo para Patronato de cara a la temporada 2026. El volante ofensivo de 24 años, que viene de disputar la última temporada en Nueva Chicago, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del equipo rojinegro, que se prepara para iniciar la pretemporada con expectativas renovadas.

 

 

El conjunto entrerriano tiene previsto comenzar los trabajos el sábado 3 de enero a las 8.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, y la intención de la dirigencia es contar con la mayor cantidad de incorporaciones posibles desde el primer día. En ese contexto, el nombre de Cortés aparece bien posicionado, aunque aún resta una definición clave.

 

Según trascendió, solo falta el visto bueno del presidente Adrián Bruffal y del entrenador Rubén Darío Forestello para cerrar definitivamente la operación y sumar al mediocampista al plantel profesional, según informó Código Patrón.

 

El futbolista jugó la última temporada en Nueva Chicago. Foto: Instagram de Brandon Cortés.

 

Un acuerdo encaminado con Boca

 

El futbolista, nacido en Barracas pero nacionalizado chileno, pertenece a Boca Juniors, club dueño de su pase. La negociación contempla una extensión de su vínculo con el Xeneize hasta 2027 y su llegada a Patronato a préstamo, una fórmula habitual para que el jugador continúe sumando rodaje.

 

En su último paso por Nueva Chicago, Brandon Cortés disputó 21 partidos oficiales y convirtió un gol, siendo una alternativa importante en la mitad de la cancha del Torito de Mataderos. Previamente, el volante tuvo experiencia en la Universidad de Chile y también integró la Selección Sub 20 de Chile, lo que le aportó roce internacional a una carrera aún en desarrollo.

 

De concretarse su arribo a Paraná, Patronato se convertiría en el cuarto club de su trayectoria profesional, en una etapa clave para consolidarse en el fútbol argentino.

Brandon Cortés Patronato
