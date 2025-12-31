Nueva app e incorporaciones: Adrián Bruffal afirmó que el club “necesita más socios” y que “va a ser difícil ganarle a Patronato”

En un importante paso hacia la modernización, Patronato presentó una nueva plataforma digital para sus socios. El presidente del club, Adrián Bruffal, dialogó con Elonce y detalló las características de esta herramienta tecnológica: "Nuestro club dará un paso en el proceso de modernización con un sistema integral para socios que comienza a funcionar a partir de hoy", expresó. Esta app está diseñada para ser “moderna, accesible y amigable”, facilitando la interacción entre el club y sus seguidores.

Además de ser una plataforma de fácil uso, ofrece una variedad de beneficios prácticos. Según Bruffal, permite asociarse, pagar la cuota social, reservar el quincho y comprar entradas para los partidos. “La debíamos tener. Un contrato con la empresa Global Fan, que trabaja con clubes argentinos, hizo posible esta herramienta tan necesaria”, comentó el presidente. La aplicación también ofrece acceso rápido a través de un código QR, lo que agiliza la experiencia para los socios.

Atraer a los jóvenes y facilitar la experiencia en el club

El objetivo de esta plataforma es atraer a un público más joven, una audiencia que se siente más cómoda con las nuevas tecnologías. "Apuntamos a atraer socios jóvenes", aseguró Bruffal. Con la app, los socios podrán gestionar todos los trámites del club desde sus teléfonos, lo que optimiza su tiempo y facilita el proceso de integración.

“Vamos a seguir trabajando de 8 a 19 en la Secretaría del club, con atención personalizada para quienes necesiten asistencia”, agregó el presidente. La aplicación también ofrece un carnet virtual, lo que significa que, en caso de olvidar el DNI, los socios pueden ingresar a la cancha simplemente proporcionando su número de documento. Este tipo de innovación busca hacer más cómoda la experiencia para los socios, dándoles acceso directo al club sin complicaciones.

Incorporaciones y expectativas para 2026

Además de los avances tecnológicos, Patronato también se encuentra reforzando su plantel de cara al próximo ciclo futbolístico. En cuanto a las incorporaciones, Bruffal destacó los nuevos fichajes para 2026: "Hemos hecho varias incorporaciones. Quisimos asegurar la continuidad del arquero Alan Sosa, sumamos a Agustín Araujo, Franco Meritello, Federico Bravo, Tomás Attis. Hemos conformado un equipo duro, va a ser difícil ganarle a Patronato".

Patronato presentó una nueva plataforma digital para socios

En cuanto a las expectativas deportivas para la próxima temporada, el presidente fue claro: "Tenemos muchos hinchas, pero necesitamos más socios para tener un club más equilibrado económicamente". Patronato tiene un objetivo claro: seguir creciendo tanto en lo deportivo como en lo institucional, y la plataforma digital es solo el primer paso en este proceso.

Agustín Araujo firmó con Patronato.

Saludo a los hinchas

Finalmente, Bruffal se despidió con un mensaje para los socios y simpatizantes del club: "Feliz año para el hincha de Patronato". Con estas innovaciones y un equipo renovado, el club de Paraná se prepara para un 2026 desafiante.