Patronato presentó una nueva plataforma digital para socios

El Club Atlético Patronato anunció un nuevo avance en su proceso de modernización institucional con la implementación de Global Fan, un sistema integral para socios que comenzará a funcionar a partir de enero de 2026. La iniciativa apuntó a optimizar la relación entre el club y sus asociados mediante el uso de herramientas digitales.
Según se informó, Global Fan es una plataforma moderna y accesible, diseñada para facilitar la interacción cotidiana de los socios con la institución. El sistema permitirá realizar gestiones de manera simple, rápida y desde cualquier lugar, con el objetivo de mejorar la experiencia del socio y optimizar los tiempos administrativos.
La nueva herramienta contará con una aplicación exclusiva para socios, desde la cual se podrá acceder de forma intuitiva a distintas funcionalidades. Entre ellas, se incluyen gestiones personalizadas, acceso a contenidos exclusivos y un canal de comunicación directa con el club.
Desde Patronato indicaron que la plataforma permitirá centralizar trámites, información y novedades en un solo espacio digital. De esta manera, se buscó promover una relación más cercana, dinámica y eficiente entre la institución y su comunidad de socios.
La implementación de Global Fan se enmarcó en una estrategia de actualización tecnológica que acompaña las nuevas formas de participación y vinculación, manteniendo la identidad y los valores históricos del club. Con esta iniciativa, Patronato refuerza su compromiso con la incorporación de soluciones digitales que fortalezcan el vínculo con la familia rojinegra.
Asimismo, desde la institución se invitó a los hinchas y simpatizantes a sumarse como socios para acceder a los beneficios que ofrecerá el nuevo sistema. El proceso de adhesión podrá realizarse de manera digital, facilitando el registro y el acceso a la plataforma desde su puesta en funcionamiento.