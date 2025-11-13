Patronato quiere definir al entrenador y apareció un nuevo candidato

Patronato avanza en la definición de su próximo entrenador y, durante la tarde de este miércoles, apareció un nuevo nombre: Fernando “Tete” Quiroz. El técnico, de último paso por Gimnasia y Tiro de Salta, comenzó a sonar como una opción para encabezar el proyecto del Santo en la temporada 2026 de la Primera Nacional.

El entrenador viene de dirigir al conjunto salteño, que alcanzó los cuartos de final del Reducido. Mientras la dirigencia norteña trabaja para asegurar su continuidad, su futuro permanece abierto, especialmente ante esta posibilidad de desembarcar en el Rojinegro.

Según trascendidos del sitio partidario Sentimiento Rojinegro, la institución paranaense podría tener definido a su nuevo director técnico para este viernes. El objetivo es comenzar diciembre con el cuerpo técnico ya confirmado.

Varios nombres en carpeta y contactos preliminares

Además de Quiroz, Patronato analiza otras alternativas. A los ya mencionados Rubén Darío Forestello y Luis García -exentrenador de Atlanta- se suman los contactos realizados con Mariano Campodónico y Gustavo Coleoni, quienes también fueron consultados para ampliar el abanico de opciones.

Si bien las negociaciones aún no presentan avances contundentes, uno de los primeros candidatos mencionados podría dar el visto bueno. La intención de la dirigencia es cerrar el acuerdo lo antes posible y encarar la planificación deportiva con tiempo, en función de los plazos del mercado de pases.

Adrián Bruffal, Víctor Müller y Julián Gea Sánchez lideran el proceso de selección del nuevo DT, evaluando propuestas y perfiles para elegir al entrenador que se ajuste a las expectativas de la institución: competir y estar en la pelea grande del próximo torneo.

Perfil buscado y próximos pasos de la dirigencia

La búsqueda se centra en un técnico con conocimiento de la categoría y buen rendimiento previo en la Primera Nacional. Dentro de ese marco, las opciones de Forestello y García se posicionan entre las más fuertes, dado que ambos mantuvieron un diálogo fluido con los dirigentes durante los últimos días.

Desde el club confirmaron que tanto los entrenadores como sus representantes fueron consultados para conocer sus condiciones y disponibilidad. La decisión final se tomará en breve, aunque el surgimiento del nombre de Quiroz introdujo un factor inesperado que podría modificar el orden de prioridades.

Mientras Patronato define la conducción técnica para la próxima temporada, el debate interno continúa y las conversaciones avanzan. La confirmación oficial podría conocerse en cuestión de horas.