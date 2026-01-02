Patronato inicia su preparación para la temporada 2026 de la Primera Nacional: los convocados

REDACCIÓN ELONCE
El plantel profesional de Patronato inicia la pretemporada 2026 este sábado, a partir de las 8.30, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, dando comienzo formal a un nuevo año deportivo. Los trabajos se desarrollaron bajo la conducción del entrenador Rubén Forestello, quien encabezará las primeras jornadas de preparación física y futbolística.
El regreso a los entrenamientos marcará el primer paso dentro de la planificación integral de la temporada, que tiene como principal desafío competitivo el Torneo Nacional. En esta etapa inicial, el cuerpo técnico dispondrá evaluaciones físicas, tareas de reacondicionamiento y ejercicios con pelota, apuntando a construir una base sólida para el resto del año.
Desde la institución señalaron que el inicio de la pretemporada forma parte de un proceso pensado a largo plazo, con el objetivo de sostener el crecimiento deportivo y fortalecer el funcionamiento colectivo del equipo. En ese marco, se destaca el compromiso del plantel y la continuidad de una línea de trabajo que busca consolidar a Patronato como protagonista del certamen.
Los convocados para el arranque de los trabajos
Para el comienzo de la pretemporada 2026, el cuerpo técnico definió un listado de jugadores convocados que incluye futbolistas de todas las líneas.
Arqueros: Matías Caballero, Iván Cháves, Román Peralta, Franco Rivasseau y Alan Sosa.
Defensores: Facundo Díaz, Gabriel Díaz, Francisco Lencinas, Nicolás Mendoza, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Gaetano Motta, Santiago Piccioni, Augusto Picco y Maximiliano Rueda.
Volantes: Agustín Araujo, Benjamín Bravo, Federico Bravo, Juan Barinaga, Marcos Enrique, Alejo Miró, Luciano Pacco, Valentín Pereyra, Bartolomé Velásquez y Valentín Villarreal.
Delanteros: Tomás Attis, Joaquín Barolín, Diego Cardoso, Ignacio Giacinti, Leandro Ilari, Hernán Rivero y Luciano Strey.
Planificación y objetivos
El trabajo de pretemporada se desarrollará en distintas etapas, combinando preparación física, tareas tácticas y ensayos futbolísticos. La intención del cuerpo técnico es llegar al inicio de la competencia oficial con un plantel equilibrado y competitivo, capaz de sostener regularidad a lo largo del torneo.
Con el inicio de los entrenamientos, Patronato dio el puntapié inicial a la temporada 2026, renovando expectativas y ratificando su apuesta al trabajo, la planificación y el compromiso deportivo.