Presentaron la agenda cultural de verano y recordaron que hoy cierra la inscripción al Premate

REDACCIÓN ELONCE
Con actividades para todos los gustos, desde música en vivo hasta recorridas patrimoniales, la ciudad se prepara para un verano con gran oferta cultural y turística.
La capital provincial se prepara para recibir a turistas y paranaenses con una agenda cultural que promete grandes sorpresas durante el verano.
Entre las principales novedades, destaca la Fiesta del Mate y el Premate, que contará con la participación de artistas locales y provinciales. Según Joaquín Arijón, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Paraná, "la agenda cultural está pensada para que todos disfruten, desde niños hasta adultos, con espacios diversos por toda la ciudad".
Una programación cultural para todos los gustos
Este año, la Municipalidad apuesta a una agenda cultural amplia que incluye actividades en distintos puntos de la ciudad. "Queremos que la cultura no se concentre solo en el centro, sino que también llegue a todos los barrios", afirmó Arijón a Elonce. Entre los eventos más destacados se encuentran los conciertos en el Parque Lineal Sur y las actividades en el Teatro 3 de Febrero, donde los artistas locales podrán mostrar su talento. Este miércoles y jueves, a partir de las 19, se llevarán a cabo los preselectivos del Premate, un evento que permite a los artistas locales presentarse para obtener un lugar en el escenario principal de la Fiesta del Mate del 6 y el 7 de febrero.
Además, el Premate también incluirá presentaciones de danza y música, donde se destacarán diversos géneros como rock, pop, folklore y cumbia, permitiendo que el público disfrute de una variedad de propuestas artísticas. "Es una herramienta muy importante para los artistas locales, un espacio de visibilidad y para que puedan proyectarse más allá de la ciudad", destacó. Invitó a la comunidad a acompañar a los más de 120 inscriptos.
Recorridas históricas y actividades para toda la familia
Otro de los atractivos de la agenda cultural será la serie de recorridas históricas que se realizarán en el Cementerio de Paraná, programadas para comenzar el lunes. "Es una propuesta que genera mucha curiosidad y despierta el interés por conocer más sobre la historia de nuestra ciudad", afirmó Arijón, quien también destacó la importancia de poner en valor los monumentos históricos del lugar, como los mausoleos adornados con arcángeles. “Se ha hecho una curaduría muy importante”, agregó.
Estas actividades también se suman a las ya tradicionales en el Parque Lineal Sur, Ubicado en la intersección de Acceso Sur y calle Noaco, donde los vecinos podrán disfrutar de presentaciones en vivo, gastronomía local y una feria de emprendedores.
Una ciudad más accesible para el turismo y la comunidad
La Municipalidad de Paraná también está trabajando para hacer que estos eventos sean más accesibles para el público. "Queremos que las actividades estén al alcance de todos. Por eso, muchos de los eventos se realizarán en espacios al aire libre, con entrada libre y gratuita", explicó Arijón. Con la Fiesta del Mate a la vuelta de la esquina, la ciudad se prepara para recibir a miles de turistas, y las actividades culturales servirán como una previa perfecta para disfrutar de esta gran celebración. "Estamos muy contentos porque, a través de esta agenda, no solo apostamos a la cultura, sino también a impulsar el turismo local", destacó Arijón.
Otras actividades y eventos destacados
El jueves a las 20, se presentará el festival Arte Joven en el Teatro Juan L. Ortiz, con una variada programación musical que incluirá bandas locales, y el viernes, también en el Parque Lineal, habrá una nueva jornada con concurso de cebadores y actividades para toda la familia. Como cierre de la semana, el sábado 10, se llevará a cabo una presentación en el Anfiteatro de Paraná, con artistas nacionales y locales que ofrecerán una noche de música en vivo.