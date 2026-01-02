San Benito se consagró bicampeón del Torneo Clausura Femenino de Fútbol: “Fue un partido duro”

REDACCIÓN ELONCE
San Benito se consagró bicampeón del Torneo Clausura Femenino. Con esfuerzo y dedicación, las chicas de San Benito lograron un nuevo título para la historia y compartieron la experiencia con Elonce, junto a su DT.
El club San Benito logró una hazaña histórica al consagrarse bicampeón del Torneo Clausura Femenino de La Liga Paranaense. Este equipo, conformado por jugadoras comprometidas y un cuerpo técnico, sumó dos importantes títulos: el Clasificatorio de la Copa Túnel y la Copa de la Liga. Juan Pablo, el director técnico de las campeonas, compartió su alegría y explicó: "En el primer trofeo fuimos el mejor equipo del torneo, y en la final de la Copa de la Liga, a pesar del calor y las patadas duras, nuestra ventaja fue la parte física, lo que nos permitió convertir los goles en el segundo tiempo".
Las chicas de San Benito, lideradas por su arquera Marina Molaro y la volante Solanas Romero, demostraron gran nivel de juego durante toda la competencia. La final del torneo contra Academia Crack de Crespo fue muy disputada, especialmente debido a las altas temperaturas, lo que dificultó el desarrollo del juego. A pesar de las dificultades, la actitud y la preparación física del equipo fueron claves. "Fue un partido duro, con mucho calor y algunas patadas fuertes, pero logramos sacar la
ventaja que nos permitió ganar", relató el DT a Elonce.
Un equipo que va más allá de los títulos: el trabajo en equipo y la motivación
En cuanto a la motivación, Juan Pablo destacó la importancia de conocer bien a cada jugadora y adaptar las estrategias de acuerdo con sus características personales. "En un grupo femenino, tenés que motivar a algunas jugadoras, mientras que otras necesitan calmarse", explicó el técnico.
Marina, la arquera del equipo, compartió sus sensaciones tras este logro: "Hace cinco años que juego en el equipo, y esta victoria tiene un valor especial porque representa todo el esfuerzo que hemos puesto, tanto nosotras como el cuerpo técnico". Además, mencionó la relevancia de este logro para la comunidad de San Benito, que sigue creciendo y alentando al equipo en cada paso. "Este es el primer año en el Club San Benito de Paraná, y ha sido increíble ver cómo crecemos cada vez más", comentó.
El crecimiento del fútbol femenino y el futuro prometedor del club
El fútbol femenino en Paraná sigue ganando terreno, y el club San Benito es uno de los grandes ejemplos de este avance. Desde su fundación en 2020, luego de la pandemia, el club ha ido sumando jugadoras y alcanzando logros que marcan la historia. "El proyecto comenzó en el Club Social San Benito, pero el año pasado decidimos dar el paso y fundar nuestro propio club exclusivo para el fútbol femenino", explicó Juan Pablo. En la actualidad, el club cuenta con más de 100 jugadoras en sus diferentes categorías, incluyendo la primera división, que posee un plantel de 30 jugadoras.
El futuro del club parece muy prometedor, ya que se encuentran participando en la Copa Entre Ríos y continúan con su crecimiento tanto a nivel local como en competencias provinciales. "El objetivo es seguir entre los primeros, siempre aspirando a la final. Ahora, estamos enfocados en la Copa Entre Ríos y esperamos mantener el nivel", indicó Juan Pablo. Además, Marina señaló que las jóvenes jugadoras siguen a las campeonas, y el sentido de pertenencia es cada vez más fuerte en el equipo.
El fútbol femenino sigue siendo una disciplina en expansión, y equipos como el de San Benito están demostrando que con esfuerzo, trabajo en equipo y pasión se pueden lograr grandes cosas. "Es un gran honor ver cómo las chicas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, nos apoyan y comparten la alegría de estos logros", concluyó Juan Pablo.