Invitan al especial "Vísperas de Reyes" de Sabores de la Feria en Mercado Sud: taller de galletitas, poesía y música

REDACCIÓN ELONCE
En un evento que combina gastronomía, literatura y música, Sabores de la Feria invita a un taller de galletitas en Mercado Sud. La propuesta se desarrollará desde el 3 al 6 de enero.
Este 3 de enero, el Mercado Sud, ubicado entre las calles Presidente Perón, Villaguay, dará inicio a una propuesta llena de magia para toda la familia: Sabores de la Feria especial "Vísperas de Reyes". El evento, que se celebrará hasta el 6 de enero, promete ser una verdadera fiesta para los sentidos. En esta ocasión, el público podrá disfrutar de un taller de decoración de galletitas, combinado con música, literatura y sorteos de productos artesanales. Cecilia, organizadora, compartió: "Vamos a hacer dos rondas de galletitas, una a las 6 de la tarde y otra a las 7:30, para que todos puedan venir y disfrutar".
Las galletitas, que tendrán la forma de estrellas para esperar a los Reyes Magos, serán decoradas utilizando productos locales, como harinas agroecológicas y maicena, que se venden en el mismo mercado. Además, Frida Pinturas, una profesora de artes, aportará su talento decorando los utensilios y elementos que se usarán para la actividad.
Una experiencia cultural completa: poesía y música en vivo
El evento no solo está pensado para los amantes de la repostería, sino también para aquellos que disfrutan de la literatura y la música. Durante la decoración de las galletas, los asistentes podrán disfrutar de las lecturas poéticas de Kevin Jones, quien compartirá versos con todos los presentes.
Los ritmos tradicionales de Venezuela también tendrán su lugar. "Vamos a hacer canciones típicas de la época, como los aguinaldos y gaitas, para acompañar el proceso de hacer galletitas", explicó Osiris, quien destacó la importancia de la música como parte de la experiencia cultural del evento.
Un evento para toda la familia: actividades y sorteos en Mercado Sud
El Mercado Sud se ha convertido en un espacio clave para los amantes de lo artesanal y lo local, y la feria "Vísperas de Reyes" es un reflejo de este enfoque. Además del taller de galletitas, el evento contará con sorteos de productos de cada puesto que participará en la actividad, lo que lo convierte en una oportunidad para disfrutar, compartir y llevarse a casa un recuerdo de la jornada. "Vamos a estar hasta las 21, así que no importa si llegás tarde, siempre habrá algo para disfrutar", señaló Fernanda, responsable del evento.